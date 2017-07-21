Глава МИД Великобритании: Лондон поддерживает Токио в вопросе КНДР

Токио, , 09:13 — REGNUM

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил 21 июля, что Соединенное Королевство поддерживает Японию в стремлении положить конец ядерным и ракетным программам, сообщает Reuters.

«Великобритания стоит плечом к плечу с Японией в нашем твердом устремлении положить конец постоянным нарушением КНДР резолюций ООН», — отметил британский дипломат на совместной пресс-конференции со своим японским коллегой Фумио Кисида.

«Нам всем необходимо повысить давление на Пхеньян, как дипломатически, так и с помощью санкций. Такой курс должен включать в себя взаимодействие с Китаем, который сможет своим влиянием вернуть Северную Корею за стол переговоров», — добавил он.

Заявления глав дипломатических ведомств двух стран сделаны на фоне проведения Пхеньяном 14 июля испытания межконтинентальной баллистической ракеты, способной, по мнению ряда экспертов, достигнуть штатов Аляска и Гавайи, а также северо-западного побережья США.

«Основанный на правилах международный порядок сталкивается с рядом вызовов, таких как ядерная и ракетная программы КНДР, события в Восточно‑ и Южно-Китайском морях», — подчеркнул, в свою очередь, японский дипломат.

«Секретарь Джонсон и я пришли к соглашению, что Япония и Великобритания будут демонстрировать лидерство для сохранения свободного и открытого международного сообщества», — добавил он.