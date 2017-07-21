Депутаты Бурятии согласовали кандидатуру нового прокурора республики

Улан-Удэ, , 09:09 — REGNUM Народный хурал Бурятии в ходе внеочередной сессии 21 июля согласовал кандидатуру Галины Ковалевой на пост прокурора республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском парламенте.

В повестке дня сессии значился только один вопрос — согласование кандидатуры Ковалевой на пост прокурора республики.

Кандидатуру Галины Ковалевой представил начальник управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу Владимир Токарев. По его словам, Ковалева работает в органах прокуратуры с 1995 года, пройдя путь от главного специалиста до заместителя прокурора Бурятии.

«Галина Николаевна ответила на все вопросы депутатов Народного хурала, касающиеся деятельности прокуратуры, социально-экономических проблем, взаимодействия с Народным хуралом», — сказал председатель комитета парламента по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Борис Ботоев.

Голосование было тайным. В итоге 51 парламентарий проголосовал «за», один — «против».

Ковалева отметила, что работает с Народным хуралом уже 17 лет:

«Считаю, что если бы этого согласия не было, то я бы переоценила бы всю свою работу и считала бы, что работала плохо. Итоги голосования показали, что я заслужила доверие и поддержку депутатского корпуса».

В связи с тем, что прокурор субъекта РФ назначается указом президента, Галине Ковалевой до назначения на этот пост предстоит пройти еще одну процедуру согласования.

Напомним, с ноября 2006 года по июнь текущего года прокурором Бурятии был Валерий Петров. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне стало известно, что Совфед принял решение о назначении Валерия Петрова на должность заместителя Генерального прокурора РФ — Главного военного прокурора.

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