В Венесуэле боевики подожгли здание министерства жилищного строительства

Каракас, , 09:04 — REGNUM Отделение Министерства жилищного строительства в штате Сулия на северо-западе Венесуэлы 20 июля подверглось нападению и было подожжено группой боевиков, в результате чего один человек погиб, и двое получили ранения, сообщает канал TeleSur.

Эта информация была подтверждена министром жилищного строительства Венесуэлы Мануэлем Кеведо через соцсети.

В телефонном разговоре с журналистами государственного канала VTV Кеведо пояснил, что человек, который погиб в результате нападения, «был введен в заблуждение правой оппозицией, а страна снова погружается в траур».

Чиновник также уточнил, что в нападении участвовала группа из 100 человек, подготовленных правой оппозицией для организации противоправных и террористических действий против должностных лиц, государственных и частных учреждений, поддерживающих курс венесуэльского правительства.

Кеведо подчернул, что эти акты насилия являются частью планов отдельных секторов оппозиции с целью свержения конституционного правительства во главе с президентом Николасом Мадуро.

«Они потерпят поражение, так как есть люди, поддерживающие президента Николаса Мадуро», — добавил он.

Напомним, с апреля 2017 года в результате обострившегося политического кризиса в Венесуэле на фоне тяжелой экономической ситуации, которую страна не может урегулировать с 2014 года, на улицах венесуэльских городов в ходе митингов и демонтсраций погибло уже около 100 человек, и сотни получили ранения.

При этом оппозиция отвечает категорическим отказом на предложение правительства сесть за стол переговоров и требует досрочных всеобщих выборов во все выборные органы, включая президентский пост.