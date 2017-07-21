СМИ: Команда Трампа ведет расследование против спецпрокурора Мюллера

Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Юристы главы Белого дома Дональда Трампа проведут собственное расследование в отношении специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует «вмешательство» России в президентские выборы в США. Об этом передает The New York Times со ссылкой на свои источники.

«Адвокаты и помощники президента США Трампа ведут собственное расследование против независимого спецпрокурора Роберта Мюллера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что команда главы Белого дома планирует проверить «возможные контакты» Мюллера с бывшим главой ФБР Джеймсом Коми. Кроме того, юристы хотят выяснить, спонсировал ли Мюллер Демократическую партию США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая 2017 года 6-й директор ФБР Роберт Мюллер был назначен министерством юстиции США на должность спецпрокурора для расследования возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 г.

Мюллеру было поручено расследовать «попытки» Москвы вмешиваться выборы и все связи и взаимодействия между Россией и фигурами, связанными с предвыборным штабом Трампа.

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