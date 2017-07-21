Эво Моралес: США хотят устроить Сирию в Латинской Америке

Манагуа, , 08:28 — REGNUM Эво Моралес 20 июля заявил, что США хотят устроить «Сирию, или Ирак, или Афганистан в Латинской Америке», в своем стремлении захватить нефть Венесуэлы, сообщает HispanTV.

В интервью кубинской газете Granma из столицы Никарагуа Манагуа президент Боливии заявил, что «как и всегда, США хотят венесуэльскую нефть, и для этого осуществляется так много попыток вмешательства и переворотов».

Отмечая, что «прямая агрессия является последним средством», которое остается для США против Венесуэлы, он вновь подверг критике Организацию американских государств (ОАГ) за ее позицию в отношении политического, социального и экономического кризиса в Венесуэле.

«Не возможно понять, как латиноамериканский брат (Генеральный секретарь ОАГ уругваец) Луис Альмагро превращается в отменного путчиста и лучший инструмент империи», — выразил свое недоумение Моралес по поводу бескомпромиссной позиции генсека ОАГ в отношении правительства Николаса Мадуро.

Напомним, в своем докладе по Венесуэле на 60 страниц, представленном 19 июля в Постоянном совете ОАГ, Альмагро вновь осудил ситуацию с «нарушением конституционного порядка» в Венесуэле и пригрозил президенту Мадуро «уголовной ответственностью» за гибель граждан в антиправительственных протестах в стране.

Между тем президент США Дональд Трамп пригрозил в своем заявлении 17 июля принять «экономические меры» против Венесуэлы, если Мадуро продолжит свой проект по созыву Национального учредительного собрания, избрание членов которого запланировано на 30 июля.

Сам президент Венесуэлы назвал «избитыми» и «неподобающими» заявления из Вашингтона и ответил, что его страна будет продолжать процесс реформы Конституции.