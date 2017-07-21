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CNN обвинил зятя Трампа в «укреплении» семейного бизнеса

Политика

Ранее Джаред Кушнер, женатый на дочери Трампа Иванке, обвинялся в «связях с Россией»

Вашингтон, 21 июля 2017, 07:58 — REGNUM  Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер подозревается в использовании служебного положения для укрепления собственного семейного бизнеса. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Статус высокопоставленного помощники президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера использовался для привлечения китайских инвесторов в один из своих проектов в Нью-Джерси, даже после того как компания его семьи принесла извинения за упоминание его имени в ходе презентации проекта в мае», — говорится в сообщении телеканала.

Напомним, ранее Джаред Кушнер, женатый на дочери Трампа Иванке, обвинялся в «связях с Россией» с целью установления секретных контактов между странами.

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