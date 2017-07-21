«Хезболла» и сирийская армия начали совместную спецоперацию

Дамаск, , 07:56 — REGNUM Ливанская группировка «Хезболла» совместно с сирийской армией начала 21 июля наступление на позиции боевиков в районе сирийско-ливанской границы, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Целью операции было противостояние «Фронту ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на окраине ливанского города Арсаль, а также в Западном Каламуне в Сирии.

На данных территориях также располагаются базы террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, в городе Эрсаль проживает несколько тысяч беженцев из Сирии.

«Хезболла» перебросила подкрепление к городу в ожидании операции, целью которой является предотвращение проникновения террористов на территорию Ливана, заявил источник.

Напомним, «Фронт ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до 2016 года являлся филиалом «Аль-Каиды» (организация .деятельность которой запрещена в РФ), затем отношения между группировками были разорваны.

Ливанская группировка «Хезболла» поддерживает сирийское правительство Башара Асада, совместно они ведут борьбу с террористами.

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