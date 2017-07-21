Глава ЦРУ: русские любят доставлять неприятности Америке

Аспен, США, , 07:27 — REGNUM Создание трудностей для США является одной из целей присутствия России в Сирии, сообщил директор ЦРУ Майк Помпео на конференции по вопросам безопасности.

Выступая на конференции, Помпео высказал свое видение российских интересов в сирийском конфликте.

«Им нравится незамерзающий военный порт и им нравится доставлять неприятности Америке, — сказал он. — Думаю, они пытаются найти такие места, где они могут осложнить нам жизнь, и такие, где они могут извлечь нечто полезное для себя».

Говоря о перспективах дальнейшего пребывания России в Сирии, глава ЦРУ высказал предположение, что «русские из Сирии не уйдут». Такие выводы он сделал на основании имеющихся разведывательных данных.

Напомним, в конце июня в The National Interest вышла статья, в которой высказывалась следующая точка зрения: Вашингтон должен переложить на Россию бремя решения вопроса стратегии в Сирии, так как у Москвы на карту в этой стране поставлено больше, нежели у США. Пусть лучше Сирия станет вторым Афганистаном для Кремля, чем она будет вторым Вьетнамом для Белого дома.

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