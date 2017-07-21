Кишинёв, , 06:35 — REGNUM Массовые протесты охватили Кишинев в связи с решением молдавского парламента внести изменения в закон о выборах, пишет Deutsche Welle.

Более двух тысяч демонстрантов собрались 20 июля на площади перед зданием высшего законодательного органа Молдавии. Некоторые пытались пробраться в здание парламента, но были остановлены сотрудниками полиции.

Сообщается, что протесты начались с вечера 19 июля и продолжатся вплоть до 21 июля.

Напомним, парламент Молдавии 20 июля окончательно проголосовал за введение смешанной избирательной системы в стране, предложенной социалистами и демократами. Проект поддержали 74 депутата, а также лояльная властям группа «народных европейцев».

Спустя пару часов президент Игорь Додон подписал закон, заявив, что «открывается новая страница в современной истории Молдавии».

Как сообщало ИА REGNUM, изменение избирательной системы выгодно правящей Демократической партии Молдавии (ДПМ) и ее лидеру Владимиру Плахотнюку, проводящему жесткий антироссийский курс.

Большинство экспертов считают, главная цель реформы — сохранение ДПМ у власти после парламентских выборов 2018 года.

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