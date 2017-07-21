Переговоры по Brexit прошли безрезультатно

Лондон, , 06:18 — REGNUM Евросоюз и Великобритания не смогли достичь прогресса на переговорах по Brexit, которые прошли с 17 по 20 июля в Брюсселе: спорными остаются многие вопросы, пишет 21 июля Neues Deutschland.

Переговорщик от Еврокомиссии Мишель Бранье заявил, что к концу августа 2017 года, когда будет проходить очередной раунд переговоров, «Брюссель будет ждать от Лондона ясности» в таких ключевых вопросах, как права граждан, граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландией и финансовые обязательства Лондона перед ЕС.

Бранье подчеркнул, что, только решив данные вопросы, стороны приступят к обсуждению свободной торговли, на чем, в свою очередь, настаивает Лондон.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании проживают 3,2 млн граждан ЕС, а в странах ЕС — около миллиона британцев. После Brexit их права не должны быть ущемлены.

Что касается финансовых обязательств, то Брюссель требует от Лондона выплаты около €100 млрд «за выход из ЕС».

Напомним, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Страна должна будет выйти из ЕС 29 марта 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Второй раунд переговоров по Brexit: первый день не принес результатов