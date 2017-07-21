«В Кремле не знают, где проходит граница с Литвой» — депутат Литвы

Вильнюс, , 05:58 — REGNUM Литва пытается «защитить себя от большого соседа», возводя на границе с Россией двухметровую стену, работы начались в июне 2017 года, пишет 20 июля Deutsche Welle.

Депутат сейма Литвы Лауринас Касчюнас отметил в интервью изданию, что «Кремль не знает, где проходит граница с Литвой: это для него историческая дилемма».

Он также подчеркнул, что опасается присутствия российских солдат на территории его страны без опознавательных знаков

Напомним, на фоне ухудшения отношений с Москвой, а также после событий в Крыму и на Востоке Украины литовские политики пришли к выводу: границу с Россией нужно укрепить.

Касчюнас уверен, что сплошная стена на границе с Россией необходима, «чтобы показать Москве, где начинается Литва».

Как сообщало ИА REGNUM, власти страны, в том числе глава МВД Эймутис Мисюнас, утверждают, что данные меры направлены против контрабанды (нелегальная продажа российских сигарет в страны Прибалтики) и «нелегальной миграции из Калининградской области».

Поэтому Вильнюс решил увеличить свой оборонный бюджет и выделить дополнительные средства на строительство 45-километрового металлического забора вдоль границы с территорией РФ.

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