В Европарламент внесут резолюцию с осуждением неонацизма в Прибалтике

Брюссель, , 04:57 — REGNUM На рассмотрение Европарламент будет вынесен проект резолюции с призывом ввести санкции против стран Прибалтики в связи с участившимися там акциями неонацистов, организуемыми с согласия местных властей, передаёт 21 июля газета «Известия».

Как сообщается, инициатором резолюции выступила фракция «Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера» (GUE/NGL).

«Введение санкций против прибалтийских стран со стороны Еврокомиссии — адекватная мера. Они могут, например, быть лишены денег из европейских фондов», — заявил изданию член фракции, зампредседателя комитета ЕП по взаимоотношениям с Россией Йиржи Машталка.

Он отметил, что Брюссель в настоящее время с «закрывает глаза на рост фашистских настроений в Европе». «Это касается не только Прибалтики, но и Украины», — подчеркнул Машталка.

По его словам, для принятия резолюции понадобится поддержка депутатов из других политических групп, но даже если она не будет одобрена, инициатива «станет заметным политическим жестом».

«Ведь тем, кто откажется ее принимать, будет необходимо обосновать свою позицию и объяснить, почему они не видят угрозы в нацизме», — подчеркнул европарламентарий.

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