Между Германией и Турцией наблюдается серьезный кризис доверия

Берлин, , 05:12 — REGNUM Дипломатический кризис между Германией и Турцией продолжает усугубляться: Анкара недовольна «жесткими мерами осторожности» по отношению к Турции, которые были выдвинуты немецким министром иностранных дел Габриэлем Зигмаром, пишет 20 июля Die Tagesschau.

Главе турецкого МИД Мевлюту Чавушоглу «были неприятны» высказывания Зигмара, который рекомендовал гражданам ФРГ не посещать без крайней необходимости Турцию, и не исключил введение против Анкары экономических санкций.

«Я по-прежнему называю его своим другом, — отметил Чавушоглу, — но в любых разногласиях главное — это вести диалог. Между нашими странами наблюдается серьезный кризис доверия».

Турецкий министр подчеркнул, что «двусторонние отношения должны вестись не шантажом и угрозами, а на основе международно-признанных норм».

«Мы, как и прежде, хотим видеть Германию в роли нашего союзника и дружественной нам страны», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Зигмар заявил 20 июля, что «Германия рассмотрит вариант введения экономических ограничений против Турции в качестве ответного шага на аресты немецких правозащитников в Анкаре».

Помимо этого, он порекомендовал представителям деловых кругов Германии «избегать любого инвестирования в Турцию».

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