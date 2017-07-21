26-летний самовыдвиженец претендует на кресло мэра Якутска

Якутск, , 04:37 — REGNUM Список кандидатов на пост главы Якутии пополнился еще одним самовыдвиженцем, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Шестым кандидатом, согласно данным официального сайта городской территориальной избирательной комиссии, стал Евгений Зайцев.

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Исполнительный директор ООО «Город-ТВ», 26-летнийЕвгений Зайцев подал заявление на участие в выборах главы столицы Якутии 19 июля. Так как кандидат — самовыдвиженец, ему также как и соперникам, для регистрации необходимо собрать 882 подписи до 31 июля включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, первым зарегистрировал свою кандидатуру член политической партии ЛДПР Гаврил Парахин. Также на должность главы Якутска выдвинули свои кандидатуры самовыдвиженцы: председатель совета «Международное потребительское общество «Северное Решение»Элеонора Новгородова, временно не работающийСергей Субурусский, индивидуальный предприниматель Иван Степанов и действующий мэрАйсен Николаев. Выборы главы Якутска пройдут в Единый день голосования 10 сентября 2017 года