При землетрясении в Турции повреждены здания, есть пострадавшие

Бодрум, Турция, , 03:45 — REGNUM В турецком городе Мугла на юго-западе страны несколько человек госпитализированы с травмами после землетрясения, произошедшего в Эгейском море, передаёт турецкий телеканал NTV.

Как сообщил мэр города Осман Гюрюн, люди получили травмы, когда в панике начали выпрыгивать из окон после начавшихся подземных толчков. Некоторые пострадали при падении на лестницах.

Отмечается, что в основном речь идёт о переломах или ушибах. Серьёзных травм, представляющих угрозу жизни, ни у кого нет. Точное количество пострадавших мэр не уточнил.

Сообщается также, что в результате землетрясения оказались повреждены некоторые дома. Так, в городе Бодруме появились трещины в здании госбольницы. Все пациенты были благополучно эвакуированы.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море в 10 км от города Бодрум, очаг залегал на глубине 10 км.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил об образовании малого цунами после землетрясения, рекомендовав избегатьпосещения пляжных зон. Между тем турецкие власти заявили, что вероятность образования цунами мала, ожидаются только большие волны.

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