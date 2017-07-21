Госдеп США: Россия должна соблюдать перемирие в Донбассе

Вашингтон, , 03:31 — REGNUM Госдепартамент США осудил обострение конфликта в Донбассе и обратился к России с призывом соблюдать перемирие. Соответствующее заявление сделала на брифинге официальный представитель американского ведомства Хизер Нойерт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Соединённые Штаты осуждают последнее насилие на Востоке Украины. Последние 24 часа сочтены самым кровавым днём в 2017 году. На данный момент известно о восьми убитых украинских солдатах, в том числе пятеро, как представляется, погибли в результате атаки управляемых Россией сил», — приводит слова Нойерт пресс-служба Госдепартамента.

Представитель ведомства заявила, что Вашингтон «вновь призывает Россию и силы на Востоке, которые она вооружает, обучает и управляет ими, к немедленному соблюдению режима прекращения огня».

«Для исполнения Минских соглашений эти силы должны вывести всё тяжёлое вооружение, отступить от линии соприкосновения и обеспечить полный, безопасный и беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ к межгосударственной границе», — заявила Хизер Нойерт.

20 июля в Донбассе произошла резкая активизация боевых действий. Наиболее интенсивные позиционные бои идут на Донецком и Мариупольском направлениях. Противоборствующие стороны применяют артиллерию калибра 122 мм, миномёты, танки, БМП, БТР и весь спектр пехотного вооружения.

Штаб «АТО» сообщил о гибели восьми и ранении десяти военнослужащих ВСУ. В ДНР подтвердили гибель одного бойца.

Читайте подробнее: Военный Донбасс: Перемирию конец, ВСУ считают потери

Напомним, с самого начала вооружённого конфликта в Донбассе украинская сторона утверждает, что на стороне Донецкой и Луганской народных республик сражаются регулярные российские войска. Эти же заявления, не подкрепляемые никакими доказательствами, озвучивают западные покровители Киева. Российская сторона многократно подчёркивала, что Вооружённые силы РФ никогда не входили на территорию Донбасса.

Ранее в июле украинский замминистра по вопросам «временно оккупированных» территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука признал, что Киев не располагают чёткими юридическими доказательствами присутствия в Донбассе регулярной российской армии

Читайте также: Киев признал, что у него нет доказательств присутствия войск РФ в Донбассе