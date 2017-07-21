Кандидатура нового посла США в России внесена на утвеждение в Сенат

Вашингтон, , 02:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп направил на рассмотрение Сената кандидатуру Джона Хантсмана для назначения на должность чрезвычайного и полномочного посла в России, сообщает пресс-служба Белого дома.

Кроме этого, на должность посла Соединённых Штатов в Афганистане выдвинут, который в настоящее время возглавляет посольство в Турции.

Предложенные кандидатуры должны быть рассмотрены профильным комитетом Сената, а затем полным составом верхней палаты Конгресса США.

Напомним, ранее в Белом доме представили Джона Хантсмана как государственного служащего, сделавшего «выдающуюся карьеру политика, дипломата и бизнесмена».

56-летний Хантсман уже имеет опыт работы в дипмиссии: в 1992—1993 годах он занимал должность посла США в Сингапуре, а в 2009—2011 годах — посла в Китае. Также занимал пост заместителя помощника министра торговли США по делам Восточной Азии и Тихого океана и по вопросам развития торговли, четыре года был губернатором штата Юта.

В ходе президентской кампании 2012 года в США Джон Хантсман был одним из кандидатов на пост главы государства от республиканцев, но затем снял свою кандидатуру, призвав своих сторонников поддержать Митта Ромни.

Хантсман выступал с критикой политики «перезагрузки» в отношениях Москвы и Вашингтона, но в то же время высказывался о необходимости взаимодействия России и США в сфере контроля над вооружениями, отмечая, что отношения двух государств следует рассматривать «более объективно».

По данным журнала Forbes, состояние Джона Хантсмана на 2016 год оценивается в 1 млрд долларов.

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