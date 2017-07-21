«Украина — временное явление для обострения отношений с Россией»

Москва, , 02:47 — REGNUM Украина мечтает о большой демократии и сильной экономики, но никто не собирается это делать для них. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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«Украина — это действительно временное явление, и оно было создано, в таком состоянии, как сейчас, только для обострения отношений с нами. Они мечтают о большой демократии, сильной экономике, но это никому не нужно, никто не собирается это делать для них», — уверен Жириновский.

«Не стали брать Прибалтику, маленькие они, и всё-таки более культурный народ, он не способен надеть эсесовскую форму и делать такие пакости, как сегодня Украина. Белоруссия пока остаётся нашим союзником, — отметил лидер либерал-демократов. — Выбрали Украину: большая территория, большое население и есть допинг в лице националистов. Сейчас их спустили с поводков, как цепных псов, и они мучают Украину».

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине началась в 2014 году после ввода Киевом регулярных войск в Донбасс с целью подавления протестов русскоязычного населения в ДНР и ЛНР.