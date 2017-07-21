Украина для Евросоюза — недопущение Российской Империи

Москва, , 02:44 — REGNUM Украина для Европейского Союза является элементом борьбы с Россией, однако открыто об этом никто не говорит. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил политолог Александр Рар.

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«Правда в том, что последние годы мне разные бывшие натовские генералы и политики, в том числе и вчера на встрече, говорят, что Украина для нас — это вопрос борьбы с Россией, это недопущение Российской Империи. Открыто это никто не говорит», — отметил политолог.

«А что делать с Украиной? Украина должна процветать, она в центре Европы, никто не хочет войны. Нужно находить выход, что делать с востоком Украины, — добавил Александр Рар. — С моей точки зрения, для Украины самое правильное — это федерализация, не для того, чтобы она развалилась, а для того, чтобы она осталась».

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине началась в 2014 году после ввода Киевом регулярных войск в Донбасс с целью подавления протестов русскоязычного населения в ДНР и ЛНР.