Американский журнал Time поместил Владимира Путина на обложку нового номера

Вашингтон, , 01:19 — REGNUM Очередной номер американского журнала Time выйдет с портретом президента России Владимира Путина на обложке. Об этом сообщается в микроблоге издания в Twitter.

Лицо российского лидера угадывается в графической композиции, составленной из множества безликих иконок, символизирующих интернет-пользователей.

На обложку вынесен и заголовок центральной статьи выпуска: «Секретный план для срыва замысла Путина по выборам».

Как сообщается, в материале идёт речь о якобы осуществлённом «российскими хакерами» вмешательстве в президентские выборы в США и реагировании на это американских госструктур.

Автор статьи Массимо Калабрези утверждает, что Вашингтон заранее готовился к возможным кибератакам, и администрацией президента Барака Обамы был выработан план экстренных действий на случай проведения такой атаки в день президентских выборов.

Как следует из 15-станичного документа, попавшего в распоряжение редакции, в день голосования предполагалось создать «Центр стратегической информации и операций» с целью упрощения сбора сообщений о нарушениях.

При этом в случае «значительного инцидента» Белый дом был готов направить на избирательные участки вооружённые подразделения федеральных правоохранительных органов и мобилизовать военных.

Сообщается, что номер журнала выйдет в печать 31 июля.