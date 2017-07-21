В Госдепе уверяют, что ExxonMobil оштрафован без участия Тиллерсона

Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон не имеет никакого отношения к решению Минфина США по штрафу нефтяного гиганта ExxonMobil, сообщила журналистам 20 июля официальный представитель внешнеполитичекого ведомства Хизер Науэрт.

«Он не участвовал в этом объявлении, это деятельность министерства финансов», — заявила она.

Науэрт не ответила на вопрос, имело ли место общение главы Госдепа с ExxonMobil. Представитель внешнеполитического ведомства призвала собеседников вспомнить о том, что Тиллерсон, переходя на министерскую должность, обещал прекратить деятельность в нефтяной компании.

Напомним, Тиллерсон оказался на должности госсекретаря США по инициативе президента страны Дональда Трампа. Приняв предложение Трампа, Тиллерсон вышел из команды ExxonMobil, которую возглавлял с 1 января 2006 года по 1 января 2017 года.

20 июля стало известно, что компания ExxonMobil была оштрафована Минфином США за нарушение санкционного режима. Сумма штрафа составила два миллиона долларов.

Санкции были введены США в отношении российской компании «Роснефть» после воссоединения Крыма с Россией. Американскому партнеру были запрещены инвестиции и техподдержка российской компании. Однако ExxonMobil заключила с «Роснефтью» восемь сделок с 14 по 23 мая 2014 года, и теперь это — повод для штрафа.

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