New York Times: Как США избежать войны с Ираном

Вашингтон, , 23:40 — REGNUM

Последнее, что нужно Соединенным Штатам — еще одна война на Ближнем Востоке. Тем временем заявления и действия президента США Дональда Трампа и некоторых его союзников, в том числе суннитское руководство Саудовской Аравии, лишь увеличивают напряженность в регионе и могут привести к вооруженному конфликту с Ираном, выступает с редакционной статьей издание The New York Times.

Тегеран способствует формированию враждебного отношения со стороны Запада, поддерживая сирийского президента Башара Асада. Для большинства американских политиков Иран, потерявший доверие США в 1979 году, заслуживает только порицания и изоляции. Однако у США и Ирана существуют точки соприкосновения, например, борьба с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Почему бы не задействовать весь спектр дипломатических средств, включая переговоры, не раз применявшиеся ранее для выстраивания отношений с проблемными или даже враждебными государствами.

Будет полезным вспомнить о периоде, предшествующем войне в Ираке 2003 года — крупнейшей ошибке США в новейшей истории. После событий 11 сентября 2001 года все внимание страны было приковано к «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Однако в Вашингтоне, почти сразу же заговорили об Ираке и возможности свергнуть Садама Хусейна, даже несмотря на то, что он не имел никакого отношения к террористическим атакам 11 сентября и не располагал ядерным оружием, как о том заявлял бывший президент США Джордж Буш-младший. Он решил нанести упреждающий удар, не имея в своем распоряжении ни оснований для такого удара, ни соответствующей стратегии.

Подобное скатывание в войну может повториться вновь и к тому есть свои причины:

Во-первых, во время предвыборной кампании Трамп заявил о необходимости расторгнуть Комплексный план действий — ядерную сделку с Ираном, подписанную в 2015 году. В ее рамках Тегеран согласился отказаться от развития своей ядерной программы в обмен на снятие санкций. Несмотря на то что Конгресс уже дважды получал доклад о том, что Иран выполняет условия ядерного соглашения, против Тегерана были введены новые санкции в связи с испытаниями баллистической ракеты.

Власти Ирана заявили, что Трамп находится на грани нарушения соглашения, это стало тем более очевидно после того, как администрация США призвала лидеров ЕС отказаться от налаживания деловых отношений с Исламской республикой. Ключевой пункт ядерного соглашения предусматривал снятие в первую очередь экономических санкций с Ирана в обмен на отказ от развития ядерной программы. Вместо того чтобы воспользоваться достижениями данного дипломатического прорыва, Трамп стремится расторгнуть соглашение, спровоцировав Иран отказаться от выполнения его условий или заявив о выходе США в одностороннем порядке, как это было сделано в случае с Парижским соглашением по климату.

Во-вторых, Конгресс США, в большинстве своем выступавший против заключения ядерного соглашения с Ираном, работает над введением новых санкций. В частности, республиканцы призвали Трампа повысить давление на Иран. В недавнем письме, направленном государственному секретарю Рексу Тиллерсону, четверо сенаторов утверждают, что Иран продолжает «наращивать напряженность в регионе, финансировать международный терроризм, развивать ракетную программу и угнетать граждан» страны.

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Однако не нужно забывать, что ядерное соглашение направлено только на устранение ядерной угрозы. Сенаторы, так же как и остальные критики, так и не уяснили, что достигнутое соглашение с Ираном — важный дипломатический прогресс на пути к снижению риска развязывания новой войны в регионе.

Высшее руководство США, нагнетая свою риторику, намекнуло на готовность оказать помощь в смене иранского режима, несмотря на катастрофические последствия американского вмешательства в Ирак, Афганистан и Ливию. Тиллерсон обвинил Иран в стремлении к региональной гегемонии за счет американских союзников, таких как Саудовская Аравия.

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«Наша политика в отношении Ирана направлена на пресечение попыток Тегерана достигнуть такой гегемонии… и оказать поддержку тем силам внутри Ирана, которые могут возглавить мирную трансформацию правительства страны», — заявил Тиллерсон.

Недавно министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Иран «самым дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке».

В-третьих, начиная с революции 1979 года, в результате которой в Иране была установлена теократия, руководство США не раз задумывалось о смене режима в Тегеране. Некоторые эксперты утверждают, что сейчас администрация Соединенных Штатов настроена на свержение власти в Тегеране как никогда. Трамп полностью воспринял точку зрения Саудовской Аравии о том, что шиитский Иран повинен во всех грехах и конфликтах, возникающих в регионе между суннитами и шиитами.

Саудиты, которые уже вмешались в йеменский конфликт с хуситами, поддерживаемыми Ираном, готовы к наращиванию напряжения в регионе. В июне нынешнего года Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Катаром, который начал выстраивать отношения с Ираном. Израиль также рассматривает Иран как смертельную угрозу — причина, в связи с которой сотрудничество между Израилем и суннитскими государствами продолжает укрепляться. Периодически руководство Израиля призывает США нанести удар по Ирану или заявляет о своей готовности нанести удар самостоятельно.

Антииранская риторика подталкивает Трампа и Конгресс к конфронтации с Ираном. Руководитель «Фонда защиты демократии», представитель группы ястребов, которые пытались заблокировать подписание ядерного соглашения, в своей статье, опубликованной в The Wall Street Journal, призвал Трампа «систематически подрывать влияние Ирана в странах Ближнего Востока» и направить ресурсы на поддержку иранских сил, выступающих в защиту демократии. Такие крупные сторонники Трампа, как бывший постоянный представитель США при ООН Джон Болтон, бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, убеждают Трампа в необходимости расторжения ядерного соглашения.

Иран и Соединенные Штаты, похоже, вступают в период повышенного риска. По мере того как «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теряет свои позиции в Ираке и Сирии, Иран, Саудовская Аравия и союзные им силы начнут борьбу за влияние в данных странах. Любая попытка сместить руководство Ирана может привести к еще более непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке.

В Иране продолжится борьба между антиамериканскими радикальными силами и умеренными представителями иранского руководства, такими как президент Ирана Хасан Рухани, который готов к сотрудничеству с США.

Таким образом, заключает автор, Трамп сделает непоправимую ошибку, если вместо того, чтобы попытаться наладить контакт с умеренными иранскими силами, он поставит США на грань войны.