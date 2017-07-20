СМИ: Германия готовит экономические санкции против Турции

Берлин, , 22:39 — REGNUM Германия собирается рассмотреть вариант введения экономических ограничений против Турции в качестве ответного шага на аресты немецких правозащитников в Анкаре, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля.

По словам главы германского внешнеполитического ведомства, правительство Германии рассмотрит такую меру, как рекомендация для деловых кругов Германии избегать любого инвестирования в экономику Турции.

Наряду с этим МИД ФРГ рекомендовал гражданам страны не посещать Турцию без крайней на то необходимости. Если же визит в Турцию неизбежен, то туристам или бизнесменам «настоятельно рекомендуется проявлять повышенную осторожность и в обязательном порядке регистрироваться в германских консульствах даже при краткосрочных поездках».

В свою очередь, МИД Турции заявил, что Анкара хотела бы и дальше рассматривать Германию как союзника и ожидает от властей ФРГ понимания мер, которые принимаются для обеспечения безопасности Турции.

Напомним, в первых числах июля в Турции арестовали руководителя турецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Идиля Эсера, а также пятерых правозащитников из ФРГ. Было объявлено, что арестованные подозреваются в причастности к терроризму.

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