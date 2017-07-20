Путин: Благодарим Израиль за оценку сноса памятников советским воинам

Йошкар-Ола, , 22:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил благодарность тем, кто в Израиле верно оценивает исторические события Второй мировой войны и осуждает уничтожение и осквернение памятников советским воинам в Восточной Европе.

«Мы благодарны тем, кто в Израиле дает правильные исторические оценки всем этим событиям, осуждает снос памятников советским солдатам»,— заявил глава Российского государства в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

Как сообщало ИА REGNUM, польский президент Анджей Дуда 17 июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, подразумевающие снос памятников советским солдатам, освобождавшим Польшу от нацистской оккупации.

В связи с этим решением польского руководства в кнессете Израиля было принято обращение под названием «Задачи сохранения исторической памяти о Второй мировой войне».

В обращении говорится о том, что каждая страна мира должна чётко обозначить осуждение осквернения и сноса мемориалов как жертвам Холокоста, так и истинным героям Второй мировой войны — воинам Красной армии, освободившим Европу от нацизма. Израильские парламентарии призвали мобилизовать усилия на всех уровнях, чтобы преодолеть эти позорные тенденции.

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