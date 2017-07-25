Повлияют ли поставки российских вооружений на баланс сил вокруг НКАО?

Степанакерт, , 03:09 — REGNUM Неуточненное количество боеприпасов было поставлено из России в Азербайджан. Как сообщает министерство обороны Азербайджана, третья за текущий год поставка вооружений включает в себя боеприпасы различного типа, в их числе ‑ и для тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк». О том, способны ли данные поставки изменить баланс сил в азербайджано-карабахском конфликте, пишет военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Последние поставки российских вооружений в Азербайджан являются исполнением давно подписанных контрактов. В частности, речь идет о вооружениях, которые Азербайджан начал получать еще в 2013 году по подписанных за 3 года того контрактам. По большинству категорий поставки завершены. Вероятно, существуют контакты и предположительно от 2013 года, предполагающие поставки дополнительной партии «Солнцепёков» и ПТРК «Хрихантема-С», которые должны были завершиться к текущему году.

В желании Баку заострить внимание на очередной поставке, самой по себе не являющейся новостью, ясно прослеживается намерение сыграть на ослабление отношений между Россией и Арменией. Однако именно в отношении поставленных сейчас боеприпасов ТОС-1С оснований для беспокойства у Армении прибавляться не должно: эта поставка не изменит баланса сил. Будучи мощным оружием, «Солнцепёк» обладает небольшой дальностью стрельбы — всего 6 км., и поразить его можно с помощью ПТРК или 120-мм миномета. Использовать же его можно нечасто и лишь против первой лини войск, принимая во внимание особенности как рельефа, который дает возможность видеть противника с дальнего расстояния, так и большое число беспилотников в зоне конфликта.

Внесут ли изменения в стратегическом смысле эффективные самоходные ПТРК «Хризантема-С», читайте здесь: Изменят ли российские «Солнцепёки» и «Хризантемы» баланс сил в Карабахе?

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