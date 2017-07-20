Олег Айрапетов, , 22:00 — REGNUM Успокоение во внешнеполитических делах, которое, казалось бы, пришло вслед за решением «греческого вопроса», было недолгим. Алжирская проблема постоянно беспокоила Париж. Дей Хусейн увеличивал размер ежегодной выплаты за право заниматься промыслом кораллов на побережье — с 18 тыс. франков в 1805 г. до 60 тыс. в 1817 г. и 200 тыс. в 1929 г. Дей не считал необходимым бороться с пиратством и считал грабеж и работорговлю обычным правом своих подданных. С другой стороны, оставалась проблема долгов двум алжирским купцам за поставки, сделанные в период Консульства и Империи. Бурбоны поначалу отказывались оплатить их, но в 1819-м Франция признала долг в 7 млн франков, которые обязалась погасить в 12 выплат, начиная с 1820 г. Реально было выплачено 4,5 млн, остальные Париж согласился выплатить только после рассмотрения спорных случаев французскими судами. Дей требовал немедленно выплатить все и на приеме ударил несколько раз французского консула ручкой опахала и указал ему на дверь.

С 1827 г. французская эскадра блокировала побережье Алжира, стремясь заставить местного правителя — дея пойти на уступки. Блокада оказалась бессмысленной, попытки французов перейти к переговорам были сорваны — корабль под парламентским флагом был обстрелян алжирцами и получил 80 попаданий ядрами. Дей по-прежнему поддерживал пиратство и был напрямую заинтересован в работорговле, т.к. получал каждого десятого из захваченных на море пленников. В Париже поначалу строили планы на возможное содействие египетской армии в наземных операциях в Магрибе. В Каире не спешили идти навстречу этим планам, но сотрудничество с Францией ценили очень высоко. Переговоры с Хусейном ни к чему не привели, и с марта 1830 г. Франция открыто приступила к подготовке экспедиции в Алжир. 15 мая к его берегам прибило два французских брига, 93 моряка были обезглавлены, 87 захвачены в плен. Дей открыто заявил о выплате денежной премии за каждую принесенную ему голову француза. Этот инцидент и был использован в качестве повода для давно готовившегося похода.

25 мая 1830 г. французская эскадра в составе 675 кораблей, из которых 103 были военными, вышла из Тулона. Она везла 3 дивизии пехоты (31 тыс. чел.), 3 эскадрона (535 чел.), и 15 батарей полевой, горной и осадной артиллерии (112 орудий). Вместе с инженерами и управлением в экспедиции участвовало 37 577 солдат и офицеров сухопутной армии и 26 410 моряков. Шторм задержал корабли в море. 13 июня на побережье Алжира был высажен десант. Алжирцы собрали ополчение до 40 тыс. чел., которое дважды пыталось разбить французов. 19 и 24 июня эти атаки были отбиты. 4 июля был бомбардирован и взят форт, господствующий над Алжиром. Через несколько дней Хусейн капитулировал. В городе было захвачено 2 тыс. орудий и различной монеты на сумму 250 млн рублей. За 21 день экспедиции потери французов составили 500 чел. убитыми и 200 ранеными.

19 июня (1 июля) 1830 г. Петербург официально заверил Париж в своей поддержке действий в Северной Африке. Завоевание Алжира не могло не отразиться негативным образом на франко-английских и франко-турецких отношениях. Алжир считался вассальным владением Турции, а Лондон традиционно крайне подозрительно относился к попыткам Парижа укрепить свои позиции вне собственно французского побережья на Средиземном море. Британское Адмиралтейство опасалось, что линия, связывающая две важнейшие позиции английского флота — Гибралтар и Мальту, — окажется под угрозой. Из Великих Держав только Россия полностью поддержала действия Франции. Пиратство в Средиземном море было постоянной головной болью и для Петербурга — попытки добиться от султана гарантий безопасности для русских судов не приводили ни к чему. Так же, как и в 1823 г., представитель русской армии был отправлен наблюдателем в штаб французского командующего. Однако вскоре произошло событие, вследствие которого противоречия, связанные с алжирским вопросом, отошли на второй план.

Внутреннее положение Франции постоянно ухудшалось. C 1827 года не прекращался аграрный кризис, постоянно росли цены на зерно. В результате дорожал хлеб, который был основной едой рабочих, тративших на него около трети своих заработков. К этим бедам добавились и другие. Экономический кризис привел к закрытию множества фабрик. После выборов 1827 г. в палате депутатов сформировалась либеральная оппозиция правительству. Карл X, которому было 73 года, смотрел на избранных представителей своей страны с явным раздражением. Он вынужден был покинуть Францию в 1789 г. и вернулся в 1814 г. Он ненавидел любое воспоминание о революции.

Будучи еще наследником престола, то есть графом де Артуа, в августе 1824 г. он заявил русскому послу во Франции: «Надеюсь, что я еще долго останусь подле престола; но если Богу угодно будет призвать меня вступить на него, то я желаю, чтобы Государь знал, что я ничего не изменю, ни моей системы, ни моих министров». Став королем в 1824 г., он уже не считал необходимым делать такого рода заявления. Карл последовательно придерживался консервативного направления политики. Ближайшим его советником стал князь де Полиньяк, который был давно убежден в том, что избран судьбой для восстановления во всей полноте монархии Бурбонов. Своих настроений он не скрывал. В 1830 г. терпение короля стало подходить к концу.

2 марта 1830 г. он явился на открытие палат в сопровождении военных. Впереди следовало 2 эскадрона конных стрелков, 2 эскадрона конногвардейцев, за ними следовал королевский кортеж, его замыкали эскадрон жандармов и эскадрон конногренадеров. В своей речи Карл X говорил об успехах французской политики, восстановлении Греции, о своем желании видеть Францию сильной, о том, что хартия 1814 года и гарантированные ею свободы находятся под охраной его короны. Тем не менее в выступлении монарха прозвучало несколько пассажей, которые насторожили депутатов. В конце речи раздалось несколько криков: «Да здравствует король!» Многим запомнилось, что во время выступления с головы короля к ногам герцога Орлеанского слетела шляпа. Тот вернул ее владельцу, преклонив колена.

В ответ на речь короля при открытии палат 2 марта 1830 г. последовал адрес депутатов, в котором говорилось, что лишь конституционное согласие является условием устойчивости трона. За ответ проголосовал 221 депутат против 181. Палата настаивала на ответственности правительства перед парламентским большинством. 17 мая последовал ее роспуск. Правительство явно рассчитывало на победу на выборах на фоне достижений в Алжире. Этого же боялась и оппозиция. С весны 1830 г. противостояние сторонников и противников монархии в стране приобрело почти открытый характер. Полиньяк убеждал Карла, что Франция примет Ордонансы с покорностью. Ничего не указывало на возможность такого развития событий. Император Николай I был категорически против нарушения действовавших законов, и он предупреждал короля об опасных последствиях этой меры. С 1827 г. русский посол во Франции неоднократно указывал на рост недовольства правительством короля.

25 июля Поццо ди Борго был принят Карлом X. Русский дипломат обратил внимание на то, что король внимательно изучает лежащий перед ним текст статьи 14 Хартии 1814 года. Она объявляла монарха главой государства, давала ему право объявления войны и заключения мира, а также издания законов, необходимых для безопасности государства. В этот день были подписаны, а на следующий опубликованы в правительственном органе Moniteur universel королевские Ордонансы. Прежде всего Карл извещал своих подданных о победе правительства на выборах и распускал новую палату. Ордонансы назначали новые выборы, вводили цензуру и изменения в избирательном законе. Ордонансы фактически покончили с Хартией. 27 июля 1830 года во Франции началась революция.

Странным образом мнение французских депутатов совпало со взглядами императора всероссийского. С самого начала кризиса Николай I предвидел развитие событий в совершенно ином, чем Полиньяк, виде. Сразу же после революции в разговоре с французским послом император заметил: «Если бы во время кровавых смут в Париже народ разграбил дом русского посольства и обнародовал бы мои депеши, то все были бы поражены, узнав, что я высказывался против государственного переворота; удивились бы, что русский самодержец поручает своему представителю внушить конституционному королю соблюдение установленной конституции, утвержденною присягою». Доводы князя Полиньяка показались Карлу X более убедительными, чем советы из Петербурга. В результате 29 июля Париж был в руках восставших, король был вынужден бежать.

Гарнизон Парижа насчитывал от 10 300 до 11 500 чел, из которых 1,5 тыс. чел. обычно распределялись по постам в городе. Этого оказалось слишком мало. Толпа на улицах проклинала короля и Полиньяка, верными Карлу осталась лишь швейцарская гвардия. Гвардейцы не последовали примеру армии, отказавшейся стрелять в народ, и в течение трех дней оказывали героическое сопротивление революционерам и перешедшим на их сторону линейным полкам. В конце концов, и гвардейцам пришлось сдаться. На трон бежавшего монарха в Лувре восставшие посадили труп одного из руководителей штурма дворца и накрыли его траурным крепом. 2 августа 1830 г. король отрекся от престола в пользу своего внука герцога Бордосского под именем Генриха V при регентстве герцога Орлеанского, возглавившего временное правительство. Но уже 7 августа 1830 г. решением двух палат французского парламента старшая ветвь династии Бурбонов была низложена и королем французов был провозглашен Луи-Филипп I.

8 августа новый монарх, уже король французов, а не Франции, присягнул Хартии. 14 августа были введены новые положения в Конституционную хартию, которые существенно укрепляли ее либеральные начала: безусловно уничтожалась цензура, законодательная инициатива принадлежал теперь не только королю, но и палате пэров, и палате депутатов и т.п. Тем временем Карл X со своим окружением, не торопясь, ехал в сторону северо-западного побережья страны, традиционно считавшегося оплотом роялистов. Он надеялся на поддержку с их стороны, но ничего подобного не произошло. 16 августа королевская семья под конвоем верных еще конных жандармов прибыла в Шербург, откуда они бежали в Англию. С Бурбонами во Франции было покончено.

О какой-либо форме вооруженного выступления против революции речи не было с самого начала, но она надолго покончила с русско-французским политическим сближением. К событиям, произошедшим во Франции, в столицах практически всех держав относились с опасением, не желая ни видеть перехода парижских волнений через государственные границы этого королевства, ни вмешиваться на стороне проигравшей династии. 23 июля (4 августа) русский посол в Англии граф А. Ф. Матушевич, докладывая об этом в Петербург, счел необходимым высказать следующие мысли: «Если Бурбоны своим роковым декретом от 25 июля совершили одну из тех ошибок, которые нельзя ни простить, ни исправить, разве можно разделять с ними ответственность за нее? Если они губят и оставляют на произвол судьбы свое собственное дело, как можно его поддерживать? Если есть какая-либо возможность продлить мир и не нарушать нашего согласия с Великобританией, как можно не стремиться к достижению этого двойного результата?» Николай I был доволен докладом своего дипломата. Император оставил помету: «Ответьте графу Матушевичу, что он превосходно предугадал мое мнение и оправдал мое доверие».

Находившийся летом 1830 г. на лечении в Карлсбаде Нессельроде обменялся взглядами на июльскую революцию с Меттернихом. Его первой реакцией на революцию были слова: «Работа всей моей жизни уничтожена!» Явно придя в себя после первого шока, австрийский канцлер предложил: 1) провозгласить принцип невмешательства во внутренние дела Франции с условием, чтобы новое правительство уважало международные соглашения и не нарушало бы мир и спокойствие в Европе; 2) установить соглашение между Петербургом, Веной и Берлином по вопросу о признании Орлеанов, назначив Пруссию «центром соглашения». Нессельроде принял только первую часть предложения и 2 (14) августа 1830 г. в письме к Меттерниху заверил его, что «…никогда Государь не истратит ни одного заряда, не прольет капли русской крови, не израсходует копейки для исправления ошибок, совершенных во Франции». Действительно, вопрос о военном выступлении против Франции в Петербурге не рассматривался, но обсуждались возможные меры по общей обороне европейского порядка в случае агрессивных действий со стороны Парижа.

Поначалу Николай I еще надеялся на то, что легитимную монархию во Франции удастся сохранить. Когда же стало ясно, что эти надежды не будут реализованы, император пришел в сильнейшее возбуждение. Он резко осудил июльскую революцию 1830 г. 4 (16) августа временно управляющий Министерством иностранных дел князь Х. А. Ливен известил русских дипломатических представителей за границей о следующих мерах, принятых по распоряжению императора: 1) все подданные Империи, королевства Польского и Великого княжества Финляндского, находящиеся во Франции, подлежали отзыву; 2) подданным Франции запрещался въезд в русские владения; 3) над всеми подданными Империи, королевства Польского и Великого княжества Финляндского, проживающими за рубежом, вводился «неукоснительный надзор». Действия русского правительства произвели весьма серьезное впечатление в Париже.

8 (20) августа к этим мерам были добавлены следующие ограничения: 1) в российские и финляндские порты французские корабли допускались только под белым флагом (т.е. флагом Бурбонов); 2) корабли под трехцветным знаменем в русские воды не допускались, а те французские суда, которые уже находились в портах Империи и Великого княжества, в случае подъема трехцветного флага подлежали немедленному выдворению; 3) пришедшим под белым знаменем кораблям разрешалась погрузка и выгрузка товаров и закупка всего необходимого для плавания; 4) ни один из членов экипажей французских кораблей, как и их пассажиры, не имел права остаться в России. Запрет почти сразу же начал действовать — в Кронштадт не допустили 3 французских торговых судна под триколором. Правда, после беседы с французским поверенным в делах император согласился смягчить свою позицию и французские купеческие суда были допущены в порт. Это было паллиативное решение. Только после того, как 13 (25) августа французское правительство официально известило Петербург о принятии нового флага, меры против триколора были отменены. Русским подданным посещение Франции было разрешено только 15 (27) мая 1831 г.

«Мы давно предвидели это страшное событие, — писал император о революции в конце 1830 г., — и мы исчерпали при Карле X и его министрах все средства убеждения, допускаемые дружбою и хорошими нашими сношениями. Все было тщетно. Тогда мы не затруднились осудить противозаконные мероприятия Карла X. Но разве могли мы в то же время признать законным Государем Франции другого, а не того, кто имел на то все права? Этого не допускал наш долг, который требовал оставаться верным началам, управлявшим в продолжении 15 лет всеми действиями союзников. Между тем наши союзники, не условившись с нами насчет такого серьезного и решительного шага, поспешили своим признанием увенчать революцию и узурпацию. Это был шаг роковой, непонятный, и с него начинается целый ряд бедствий, непрерывно обрушивающихся с того времени на Европу». К сожалению, в обстоятельствах, сложившихся летом 1830 г., Петербург в своей заботе о сохранении принципа законности оказался куда более принципиален, чем остальные европейские государства.

Уже 7 августа, в день своего провозглашения королем Франции, Луи-Филипп Орлеанский обратился ко всем европейским монархам, в том числе и к Николаю I. Обращение к императору состояло из двух писем: официального и конфиденциального. В первом содержалась информация о произошедших изменениях и заверения в дружественном отношении Франции к России и желании ее нового правителя сохранять мир в Европе. Во втором Луи-Филипп подробно излагал ход событий, приведший к революции, и подчеркивал, что он вынужден был принять королевский титул для того, чтобы избежать дальнейших беспорядков. «На Вас, Государь, — призывал новоиспеченный монарх, — Франция прежде всего обращает свой взор. Ей отрадно видеть в России свою наиболее естественную и наиболее могущественную союзницу». Император не торопился с признанием «короля баррикад». «Принцип легитимизма, — заявил Николай I, — вот что будет руководить мною во всех случаях… Никогда не уклонюсь я от моих принципов: с принципами нельзя вступать в сделку, я же не вступлю в сделку с моей совестью». Нессельроде и Поццо ди Борго объединились в объяснении природы произошедших событий. Оба были категорически против вмешательства России во внутренние дела Франции и ухудшения отношений с ней.

13 (25) августа Поццо писал главе русского МИДа: «Как только завязалась борьба не на жизнь, а на смерть, а это случилось на второй день восстания, я понял, что участь династии решена. Достаточно было оценить состояние и малочисленность задействованных войск (а большую их часть я лицезрел из окон здания посольства), чтобы понять, что им, лишенным провианта и изнемогавшим от усталости, долго не продержаться. На третий день мы оказались перед выбором между герцогом Орлеанским и республикой; несколько недобросовестных посредников с той и с другой стороны не могли уже изменить неудержимого хода событий. Их этих двух зол первое было бы меньшим, и посему мои коллеги и я решили принять его сторону, отнюдь не предрешая того, что будут делать дальше наши кабинеты. Понадобились немыслимые усилия, чтобы воздвигнуть этот призрак королевской власти, и понадобятся еще большие для его сохранения. Всеобщий интерес состоял в сохранении мира. Бурбоны вышли из игры, а при республике сохранить его было бы невозможно; мы получили возможность испытать, можно ли будет сделать это при короле французов… Англия со дня на день заявит о его признании; Матушевич уведомил об этом кабинет и сообщил мне; со стороны всех других признание также неизбежно. По приезде своем в Санкт-Петербург Вы увидите, какие доводы я привожу в оправдание этого решения. Любое другое привело бы нас к войне, и в этом случае Великобритания не поддержала бы, а, может быть, и осудила бы нас, поскольку мы действовали бы не так, как она. Французы утвердились бы в своих правах, и в то время, как Европа разделилась бы, они объединились бы для совместной защиты».

Предостережения Поццо ди Борго были разумны, однако, они не были услышаны. В памятной записке 18 (30) августа и циркулярной депеше 24 августа (5 сентября) Петербург провозгласил, что император отказывается признать за Луи-Филиппом иной титул, кроме наместника королевства в малолетство законного наследника престола — герцога Бордосского, не вмешиваясь при этом во внутренние дела Франции при том условии, что Париж признает существующие с 1815 г. границы и не будет стараться изменить их, или экспортировать за свои пределы революцию. Опасения были небезосновательны. Появившаяся после многолетних войн с Наполеоном система устройства Европы оказалась под угрозой.