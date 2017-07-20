Форум «ЕР» «Городская среда» соберет в Краснодаре более тысячи участников

Краснодар, , 21:47 — REGNUM В мероприятии примут участие около тысячи человек из всех 85 регионов страны: эксперты, координаторы федеральных партийных проектов «Единой России», направленных на благоустройство городской среды, депутаты Государственной Думы, представители Правительства РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, главы администраций административных центров субъектов РФ, руководители конструкторских и дизайнерских бюро, Агентства ипотечного жилищного кредитования, КБ «Стрелка».

Работа форума будет организована в формате четырех дискуссионных площадок и пленарного заседания, которое пройдет во второй половине дня. По его итогам будет принята резолюция, в которую войдут предложения, озвученные во время дискуссий и на пленарном заседании.

«Как идет реализация проектов благоустройства городской среды, какие есть замечания, что нужно еще необходимо учесть — все это мы обсудим на форуме в Краснодаре. Для нас крайне важно получить обратную связь от регионов, потому что все эти проекты являются реализацией Программы, с которой Партия шла на выборы и в основе которой — наказы граждан, — подчеркнул секретарь Генерального совета Партии Сергей Неверов, — И самое главное — жители принимают непосредственное участие в их реализации, ведь именно они определяют, каким должно быть дворовое пространство, какими они хотят видеть свои парки и скверы. Эта та задача, которую в своем Послании Федеральному Собранию обозначил Президент страны, основатель нашей Партии Владимир Путин, отметив, насколько важно благоустройство городов и поселков, сохранение исторического облика и среды для жизни».

На площадке «Комфортный двор» будут обсуждаться современные подходы вовлечения жителей в благоустройство двора, лучшие практики по благоустройству, а также возможности комплексного благоустройства жилых районов и существующие при этом ограничения. Модерировать площадку будут координатор партпроекта «Единой России» «Управдом», заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев, координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда», депутат Госдумы Александр Васильев.

Площадка «Городские общественные пространства» будет посвящена вопросам вовлечения представителей жителей и бизнеса в реализацию проектов городского благоустройства. Участники обсудят пути развития общественных пространств, в том числе через функциональное наполнение рекреационных зон с возможностью оказания сервисных услуг, а также борьбу «с визуальным мусором» в муниципальных образованиях. Модератором площадки выступит первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.

На площадке «Благоустройство малых городов» рассмотрят специфику малых городов при реализации проектов развития городской среды, в первую очередь в части функционального наполнения общественных пространств, а также возможность увеличения федеральной поддержки для благоустройства мест массового отдыха (парков, скверов) в малых городах. Модераторами выступят координатор партпроекта «Единой России» «Парки малых городов», заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов, заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко.

Дискуссию на четвертой площадке «Городская среда: стандарты и индекс качества» будут вести член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Михаил Чернышов и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис. Участники обсудят формирование Стратегии городского развития до 2025 года, увеличение федеральной финансовой поддержки партпроекта «Единой России» «Городская среда», создание системы мониторинга состояния качества городской среды каждого муниципального образования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года Президиум Генерального совета «Единой России» принял решение о запуске новых партийных проектов, среди которых «Парки малых городов» и «Городская среда». Оба партийных проекта направлены на благоустройство городов и дворовых территорий.

Проект «Парки малых городов», координатором которого является депутат Госдумы Владимир Панов, занимается реализацией задач по благоустройству городских парков, вовлечением местного сообщества в принятие решений по развитию паркового пространства в городах с населением до 250 тысяч человек.

Проект «Городская среда», координатором которого является депутат Госдумы Александр Васильев, занимается вопросами благоустройства дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах. При этом партпроект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти с целью достижения комплексных решений по благоустройству территорий.