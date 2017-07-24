Нагорно-карабахский конфликт меняется, как отвечает Россия?

Москва, , 03:27 — REGNUM Совместными усилиями пограничных войск СНБ Армении и пограничного управления ФСБ России в Армении был отработан сценарий попытки прорыва нарушителей в Нагорный Карабах и пресечение этой попытки. Некоторые детали события обращают на себя особенное внимание. Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Согласно сценарию, который приводится в официальном сообщении, нарушители пытаются проникнуть не со стороны Турции, как это могло бы следовать из привычной оценки положения, а со стороны Ирана. При том, что ситуация на границах Ирана с до недавнего времени не вызывала особой тревоги. Однако усилиями США, идущему на противостояние с Ираном, появляется напряженность, способна распространиться за пределы самой исламской республики на территории Закавказья.

Попытки обострить ситуацию (о которых уже есть сведения) возможны и с опорой на тот факт, что в Иране, вблизи от Армении и НКАО, проживает порядка 20 млн азербайджанцев; в большинстве своем они поддерживают отношения с живущей в Азербайджане родней и, как следствие, до них доводится официально распространяемая версию Баку по поводу происходящего в регионе. По поводу же этих учений Баку уже ждет от Москвы разъяснений.

Хотя в целом, все понятно: ситуация меняется, меняется структура конфликта вокруг Нагорного Карабаха, производятся попытки (соответствующие азербайджанской позиции) изменить существующий международный механизм урегулирования этого конфликта. И действия России производятся в соответствии с ситуацией.

Подробности читайте здесь: Будут ли пограничники России охранять границу Нагорного Карабаха?

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