Более шести тысяч жалоб против России признаны ЕСПЧ несостоятельными

Страсбург, Франция, , 21:33 — REGNUM Около 6 300 тысячи жалоб против России были признаны Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в 2016 году неприемлемыми или отклонены, говорится в обзорной справке суда по РФ. Такая информация опубликована на сайте Российского агентства правовой и судебной информации.

Всего Страсбургский суд проверил около семи тысяч жалоб. По 645 жалобам, которые были приняты к рассмотрению, вынесено 228 решений.

В 222 из них установлено как минимум одно нарушение Европейской конвенции по правам человека.

По состоянию на 1 июля в базе суда значится около 9,2 тысячи жалоб против РФ, включая жалобы, по которым еще не получены все необходимые данные.

Бюджет ЕСПЧ на 2017 год, формируемый за счет взносов 47 стран-членов Совета Европы (СЕ), составляет примерно 71 миллион евро. Взнос России в бюджет СЕ (328 миллионов евро) составляет около 33 миллионов евро.