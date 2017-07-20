Готовился ли Евгений Ройзман к настоящей борьбе за губернаторский пост?

Екатеринбург, , 21:25 — REGNUM

Рабочая группа Общественной палаты Свердловской области по контролю за выборами губернатора выяснила, что значительное число муниципальных депутатов пока не определились, кого из кандидатов поддержать на выборах. По оценке экспертов, речь идет о десятках человек.

«Свердловская Общественная палата обладает поименным списком тех депутатов, которые до сих пор ни за кого не подписались. Их количество настолько велико, что возможность преодолеть муниципальный фильтр сохраняется до сих пор. Тот человек, который действительно хотел бы собирать подписи, мог бы делать это вплоть до 26 июля», — цитирует издание «Ридус» слова директора Фонда исследования проблем демократии, члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева.

В этой связи заявления кандидата в губернаторы Свердловской области Евгения Ройзмана о непреодолимости муниципального фильтра звучат несколько странно.

«Он рано отказался от возможности пройти этот непростой путь до конца. Наверное, еще стоило поработать с депутатами. Я понимаю, что их полторы с лишним тысячи, с каждым встретиться трудно. Одному это сделать, конечно, невозможно. Думаю, что если бы он привлек своих сторонников и сделал бы это своевременно, он бы справился. Я не готов отвечать за то, поддержали бы его те депутаты, к которым он бы обратился, но в любом случае у него сторонников немало», — высказал свою позицию по этому вопросу один из авторов исследования, член рабочей группы по контролю за выборами губернатора Свердловской области Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий.

Ранее, 19 июля, Евгений Ройзман заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов из-за непреодолимости муниципального фильтра.

«Кто придумал выражение «муниципальный фильтр», был очень точен: крупные и твердые частицы не проходят, а всякая мелочь и слизь просачиваются», — написал Евгений Ройзман в своем Twitter.

Чуть позже он и вовсе призвал к бойкоту выборов, назвав их «обманом избирателей и ролевыми играми».

Ряд экспертов предположили, что Евгений Ройзман изначально не собирался идти на выборы и подписи попросту не собирал.

«Популярность Ройзмана идет на спад, похвастаться успехами на посту мэра города не получается, возраст предпенсионный — что делать? Только скандал. Шел заявиться на губернаторские, не собрать подписи — потом обвинить власти в том, что не дали собрать подписи. Такой был сценарий», — считает, в частности, политолог Дмитрий Гусев.

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