Президент Грузии наложил вето на два законопроекта

Тбилиси, , 21:18 — REGNUM Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наложил очередное вето сразу на два законопроекта, утвержденные парламентом страны в конце весенней сессии. Как заявил президент на специальном брифинге 20 июля, на этот раз право вето он применил к проекту изменений в Избирательный кодекс и проекту изменений в Кодекс местного самоуправления. Оба законопроекта вместе с мотивированными замечаниями Георгий Маргвелашвили вернет парламенту 21 июля.

По оценке президента, оба законопроекта ослабляют демократические процессы в стране, снижают качество плюрализма, вовлеченность населения в функционирование государства. Особенно неприемлема для Георгия Маргвелашвили ускоренная форма, в которой парламент рассмотрел и принял оба законопроекта. Президент сослался на международные организации и зарубежных партнеров и заявил, что все они призывали правительство Грузии не принимать в год выборов такие изменения в избирательное законодательство, которые касались бы избирательной среды. А принятые парламентом законопроекты касаются именно избирательной среды и приняты за 3 месяца до выборов.

Георгий Маргвелашвили выразил надежду, что парламент учтет его мотивированные замечания, тем более что они основаны на позиции неправительственного сектора и оппозиционных партий.

«Я уверен, что правящая партия еще более активно должна слушать отличные мнения и обращать их в составную часть принимаемых политических решений», — подчеркнул Маргвелашвили.

Он подробно остановился на изменениях в Кодекс местного самоуправления, которые предусматривают лишение 7 городов статуса самоуправляемых городов. В результате этих изменений такого статуса лишились города Телави, Озургети, Зугдиди, Гори, Амбролаури, Мцхета и Ахалцихе.

«Статус самоуправляемых городов был присвоен этим городам в рамках осуществленной «Грузинской мечтой» в 2014 году реформы. На начальном этапе планировалось присвоение такого статуса этим 7 городам, а в дальнейшем намечалось углубление этого процесса. В свое время такое изменение было оценено крайне положительно как грузинским обществом, так и международными партнерами. Такой поворот назад абсолютно немотивирован и неприемлем. Это ущемляет самоуправление и сдерживает его развитие и усиление в стране», — пояснил президент.

Изменения в Избирательный кодекс, которые оказались неприемлемыми для Георгия Маргвелашвили, в основном касались вопросов, связанных с работой Центральной избирательной комиссии.

«Согласно этим изменениям, у правящей партии будет намного больше членов в ЦИК и больше возможностей, а с другой стороны, результаты выборов в органы местного самоуправления на составе ЦИК не отразятся. Это ущемляет значение местных выборов и ослабляет избирательную администрацию», — подчеркнул Маргвелашвили.

Оба законопроекта парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел в ходе внеочередных пленарных заседаний в конце июня и окончательно, в третьем чтении утвердил на последнем заседании весенней сессии 30 июня.

Правящая партия «Грузинская мечта» внесенные в оба законопроекта изменения объясняет необходимостью улучшения и уточнения отдельных процедур и вопросов и приведения всех норм в соответствие с законодательством, устранения недочетов и усиления избирательных процессов в целом.

О применении вето к этим законопроектам президент и его администрация заговорили сразу же после их утверждения парламентом. На эти заявления откликнулся председатель парламента Ираклий Кобахидзе, который отметил, что правовых аргументов для наложения вето на принятые парламентом изменения у президента нет.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и ранее неоднократно применял вето к принятым законодателями законопроектам, но в большинстве случаев «Грузинская мечта», которая в нынешнем парламенте имеет уже конституционное большинство, успешно преодолевала вето президента.