СМИ: Президент Литвы не хочет расставаться с американскими «Патриотами»

Вильнюс, , 18:31 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте 20 июля заявила, что американские зенитно-ракетные комплексы большой дальности Patriot должны оставаться в Прибалтике постоянно, сообщает литовский новостной портал Delfi, ссылаясь на заявление пресс-службы президента Литвы.

По мнению президента Литвы, наличие в Прибалтике таких систем вооружения обеспечит более высокий уровень безопасности странам региона.

Грибаускайте считает, что в вопросе ответа на воздушную угрозу очень важна скорость ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках военных учений Tobruq legacy 2017 на территории Литвы были впервые размещены американские зенитно-ракетные комплексы ПВО большой дальности Patriot.

В министерстве обороны Литвы заявляли, что это сделано лишь на период совместных военных учений Tobruq Legacy 2017, проводящихся для отработки развёртывания и организации системы противовоздушной обороны. Манёвры Tobruq Legacy 2017 будут проходить с 11 по 22 июля на территории Чехии, Румынии и Литвы.

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