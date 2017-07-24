НАТО подбирается к Украине: как это происходит без домыслов и конспирологии

Киев, , 02:01 — REGNUM На юго-восточном направлении НАТО проявляет заметную активность. На непосредственно примыкающих к Украине территориях ведутся военные приготовления, не сравнимые с относительно скромными действиями НАТО на северо-восточном направлении. Так, если в недавних учениях на северо-восточном фланге приняли участие 5 стран, которые направили на них 500 военнослужащих, то на полигонах Румынии, Венгрии и Болгарии приняло участие уже 25.000 военнослужащих из 25 стран. Учения подобного масштаба, уже названные прессой крупнейшими в истории региона, ранее были типичны только в эпоху противостояния с СССР. С кем НАТО борется сейчас и кому оно демонстрирует свои мускулы, анализирует постоянный автор ИА REGNUM Юрий Селиванов.

Говорить о подготовке к отражению российской агрессии было бы не обосновано: район учений слишком отстоит от российских границ. А вот то, что десятки тысяч солдат собрались вблизи украинской территории, наводит на размышления. Впрочем, прошедшие учения — не единственное свидетельство интереса НАТО к Украине. Здесь и наличие базы ВМС США в румынской Констанце, и открытие стартового района ПРО США в районе Девеселу, и предпринимаемые меры для развертывания первых крупных стационарных соединений «передового базирования», включая штаб, опять же, в Румынии. Не говоря уж об американских войсках непосредственно на Украине, существующих там под неубедительным предлогом обучения «украинской армии» (как американцы способны учить специфике войны на Донбассе — уже не высмеивал только ленивый) и на деле изучающих потенциальный украинский театр военных действий. Причем речь идет о тысячах сменяющих друг друга военных.

Пытаются Штаты осваивать и другие, помимо западной, части Украины. Американцы курируют в Одессе горнопехотную подготовку курсантов института сухопутных войск, проводят международные военные учения (как, например, 10 июля).

О других признаках концентрации усилий НАТО не на северном, а на южном фланге его Восточного фронта, читайте здесь: Ползучая оккупация Украины

Читайте также другие статьи Юрия Селиванова.