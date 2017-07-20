Из-за дела Мухтарли уволен начальник пограничной полиции Грузии

Тбилиси, , 18:13 — REGNUM В связи с расследованием дела азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли в Грузии принято еще одно кадровое решение: уволен начальник пограничной полиции Давид Николеишвили. Об этом 20 июля сообщил министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили. По его словам, решение было принято после консультации с соответствующими ведомствами с тем, чтобы по делу Афгана Мухтарли у общества никаких вопросов к грузинским правоохранительным структурам не осталось. По этой же причине 20 июля ушел в отставку директор департамента контрразведки Службы государственной безопасности Грузии Отар Купрашвили.

«Исходя из того, что это дело относится к сфере высокого общественного интереса и именно отношение к делам такого рода определяет репутацию наших ведомств, очень важно, чтобы у общества никаких вопросов к проводимому расследованию, эффективному контролю границы и службе, занимающейся контрразведывательной деятельностью, не оставалось. Следствие не имеет права исключать какую-либо версию, а так как в любом случае произошло пересечение границы при неясных обстоятельствах, принято соответствующее решение», — объяснил Георгий Мгебришвили.

Он назвал оба решения очень важным шагом по предотвращению всяческих необоснованных интерпретаций вокруг этого дела в будущем.

Министр также отчитался о тех следственных действиях, которые его ведомство провело после получения сообщения о похищении Афгана Мухтарли. В частности, были сняты записи с видеокамер, находящихся на пути следования журналиста, но ни одна из них факта его насильственного похищения не зафиксировала. Допрошены свидетели, которые также не подтвердили какого-либо насилия в отношении Мухтарли или его похищения на автомобиле. Опрошены сотрудники пограничных КПП в Лагодехском, Дедоплисцкаройском и Сигнахском районах, откуда Афгана Мухтарли могли доставить в Азербайджан, но и они ничего подозрительного в тот день не заметили. Всего по этому делу было допрошено 343 свидетеля, сообщил Мгебришвили.

По информации министра, МВД Грузии запросило у азербайджанских коллег материалы дела Мухтарли и попросило присутствия грузинской стороны при допросе обвиняемого.

В настоящее время следствие по этому делу продолжается.

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Напомним, что азербайджанский журналист Афган Мухтарли, который из-за преследований со стороны властей Азербайджана последние годы жил и работал в Тбилиси, пропал 29 мая вечером. Как выяснилось позднее, на журналиста у его дома напали неизвестные лица в масках, которые насильно усадили его в машину и увезли в направлении азербайджанской границы. На границе азербайджанские пограничники арестовали Афгана Мухтарли по обвинению в незаконном пересечении границы и попытке провоза контрабанды.

Сам Мухтарли, его адвокаты и супруга арестованного подозревают, что к похищению журналиста были причастны сотрудники грузинских спецслужб. Со слов Афгана Мухтарли, его похитители говорили на грузинском.