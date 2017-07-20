«Деструктивная позиция Киева не дает наладить работу политгруппы в Минске»

Луганск, , 18:13 — REGNUM Заместитель председателя Народного совета ЛНР, полномочный представитель на Минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что участники рабочей группы по политическим вопросам Контактной группы на заседании в Минске 19 июля не смогли согласовать повестку заседания из-за позиции представителей Украины. Об этом сегодня он сообщил на брифинге в Луганске.

«Группа по политическим вопросам — там, к сожалению, абсолютно ничего нового сказать нельзя. Все тот же тупик, как оценивает ситуацию координатор группы от ОБСЕ господин Пьер Морель. Были некие поползновения увести обсуждения в сторону, но тем не менее нам, все-таки, удалось вернуть предложенный проект повестки, где первым вопросом стоит «формула Штайнмайера». Однако и на этот раз согласовать повестку не удалось. Двухсторонние консультации проходили достаточно интенсивно, но пленарное заседание этой группы не смогло сформировать свою повестку, и практически опять все обсуждение велось вокруг «формулы Штанмайера», которую Украина вроде и подтверждает, мало того, подтверждают, что эта формула должна быть применена для решения вопроса поэтапного введения особого статуса. Но когда вопрос поставили ребром, готова ли украинская сторона выразить политическую поддержку этой формуле, чтобы перейти дальше к вопросам ее реализации, украинская сторона опять уклонилась от высказывания своей позиции — ни «да», ни «нет». «Нет» они уже боятся говорить, а «да» говорить не хотят», — отметил полпред ЛНР.

Владислав Дейнего добавил, что участники рабочей группы по экономическим вопросам Контактной группы на переговорах, состоявшихся в Минске 19 июля, предложили провести круглый стол по проблемам экологии с участием ученых и международных экспертов. Читайте также: Полпред Украины в Минске не исключает «хорватский сценарий» в Донбассе

«Группа приняла достаточно взвешенное решение, они внесли предложение провести круглый стол при участии ученых, которые всесторонне могли бы осветить и экологические проблемы, возникающие в связи с недофинансированием опасных экологических объектов на территории, подконтрольной Украине, и какие-то иные факторы. К примеру, опасны с экологической точки зрения такие объекты, как полигон промышленных отходов, который сейчас эксплуатируется с несоответствующим финансированием. Несколько субъектов, которые должны были принимать участие в финансировании, сегодня просто прекратили свою деятельность на украинской территории. А перезакрепление этих участков полигона не произведено. Это очень серьезный источник экологической опасности», — отметил он.

Полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах сообщил, что было предложено провести круглый стол при участии российских и украинских ученых, а также экспертов из ЛНР, ДНР и других стран.

Кроме того, луганский парламентарий сообщил, что ЛНР произвела частичный расчет за воду с Попаснянским водоканалом, несмотря на невыполнение украинской стороной своих обязательств по обеспечению условий безопасности. Читайте также: ЛНР: Украина не признает документы ООН и Красного Креста по пленным

«Механизм оплаты за воду мы попробовали, он сработал, оплата за воду частично отправлена нашему поставщику воды — Попаснянскому водоканалу. К сожалению, здесь должен остановиться на одном существенном моменте. Общая такая эйфория вокруг того, что это получилось, она несколько опережает события. Нам это далось достаточно проблемно. Украина не выполнила своих обязательств по этому механизму, мы пошли на серьезные, достаточно даже, наверное, неправильные шаги с нашей стороны. Но тем не менее даже при том, что Украина не выполнила условия по обеспечению безопасности, они не вышли на условленную точку, мы вынуждены были переходить на территорию Украины для того, чтобы передать эти средства. Тем не менее мы пошли на этот шаг, чтобы сдвинуть с мертвой точки вопрос оплаты воды».

Также политик рассказал, что Украина готова восстанавливать взорванный киевскими силовиками в 2015 году мост в Станице Луганской «только на словах». Вопрос восстановления моста в Станице Луганской в очередной раз обсуждался на состоявшемся в Минске 19 июля заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам. Читайте также: ЛНР: «Киев препятствует восстановлению моста под Станицей Луганской«

"Такое ощущение, что каждый раз это обсуждение начинается «с чистого листа». Абсолютно все участники, кроме нас, забывают о том, что на предыдущих четырех встречах этот вопрос уже ставился ребром. Мы пытаемся получить «да» или «нет» от украинской стороны. Украинская сторона каждый раз этот вопрос слышит, как абсолютно новый, только что заданный. И каждый раз рассказывает, что им необходимо дополнительное время для того, чтобы изучить эту ситуацию. Все стороны определились с необходимостью восстановления этого моста, Украина тоже, вроде бы, согласна, что мост нужно восстанавливать. Но когда мы потребовали дать письменный отзыв на проект, предоставленный Красным Крестом, согласовывают они или нет реализацию этого проекта, опять Украина ушла от ответа в сторону», — резюмировал полномочный представитель ЛНР в Минске.