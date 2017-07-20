«Население Венесуэлы предлагает оппозиции решать вопросы не за его счет»

Мадрид, , 18:11 — REGNUM 24-часовая забастовка, организованная венесуэльской оппозицией — «мера, которая должна убедить Николаса Мадуро отказаться от созыва Учредительного Собрания и переписывания Конституции», считает испанское издание El Confidencial, напоминающее, что «забастовок подобного масштаба не происходило в стране с 2002 года».

«Тогдашняя всеобщая забастовка, длившаяся больше месяца, привела в итоге к усилению власти чавистов, достигнутому путем жестких репрессий, введением строгих правил экспорта нефти и закупок товаров за рубежом на вырученные от этого деньги, — отмечается в редакционной статье издания. — За истекшие 15 лет в стране закрылось 150 000 предприятий, а процесс этот начался с принудительного «обнуления» деятельности тех компаний, что поддержали забастовку».

На этот раз, подчеркивают авторы, крупнейшее объединение предпринимателей страны Fedecámaras [Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela — Федерация производственных и торговых палат и ассоциаций Венесуэлы] не выступили в поддержку забастовщиков. Но и не стали препятствовать акции: по утверждению испанского издания, «руководители предприятий, входящих в федерацию, объявили своим рабочим и служащим, что забастовка — личное дело каждого и наказывать никого за отсутствие на работе в этот день они не будут». Что же касается государственных предприятий, то, по словам корреспондентов, «министр занятости и Нестор Овальес предупредил, что госкомпании, присоединившиеся к забастовке, будут наказаны».

Авторы сообщают также, что «всеобщая забастовка» на самом деле таковой не является: большая часть населения выражает неудовольствие начавшимся накануне сооружением баррикад на улицах.

«Оппозиционеры, блокирующие таким образом улицы, вдохновенно говорят, что не уйдут, пока Мадуро не покинет пост, однако жители, не вмешивающиеся в политическую борьбу, выступают против того, что оппозиционеры лишили их свободы передвижения, — пишет издание. — Население предлагает оппозиции решать политические вопросы не за счет народа».

Венесуэльское издание правительственной ориентации Ultimas noticias, наблюдая за происходящим, сообщает, что «пока вспышек насилия не зафиксировано, но Совет Обороны страны, активированный вчера по предложению президента, держит ситуацию на контроле и в любой момент готов действовать в соответствии с правами, данными ему Конституцией».