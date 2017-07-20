В украинской части Донецкой области — новый начальник полиции

Киев, , 18:09 — REGNUM По информации украинских СМИ, сегодня, 20 июля, коллективу Главного управления Нацполиции подконтрольной Киеву части Донецкой области представили нового руководителя — Виталия Невгада. До этого Невгад занимал должность заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области — начальника следственного отдела.

Экс-глава полиции Донецкой области генерал Вячеслав Аброськин, который 19 июля был назначен на пост первого заместителя председателя Нацполиции Украины, подчеркнул, что Невгад входил в команду профессионалов, которые «возродили полицию».

«Это грамотный, профессионально подготовленный офицер. Уверен, он достойно будет выполнять свои обязанности, подхватит и разовьет дальше все наши проекты, и полиция Донбасса пойдет еще дальше», — отметил Аброськин.

Новый глава полиции подконтрольной Киеву части Донецкой области отметил, что осознает всю ответственность работы в зоне «АТО» и готов нести ее вместе с четырёхтысячным коллективом, который «считается лучшим в стране».

Виталий Невгад родился 10 мая 1973 года в Белоцерковском районе Киевской области. Службу в правоохранительных органах начал в 1994 году в Белоцерковском горуправлении милиции. С 2010 года работал заместителем начальника следственного управления ГУМВД в Киевской области. В зоне проведения «антитеррористической операции» — с декабря 2014 года.

Читайте по теме: Военный Донбасс: ЛНР обвинила Авакова в «бандеризации» Нацполиции