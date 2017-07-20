Лисичанские шахтеры (Украина) продолжают бастовать под землей

Киев, , 18:07 — REGNUM Председатель Луганской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности ЛНР Александр Курочкин заявил, что власти Киева осуществляя потребительскую политику «оставляют за бортом» работников шахт. Об этом сегодня, 20 июля, сообщил представитель профсоюза.

На шахтах имени Капустина и «Новодружеская» ПАО «Лисичанскуголь» (находятся на подконтрольной Украине территории Луганской области) с 16 июля продолжается подземная забастовка 52 горняков из-за невыплаты заработной платы. Задолженность по зарплате составила 3,5 месячных фонда. Читайте также: Бастующие шахтеры Лисичанска будут решать вопросы в Киеве

Руководитель профсоюзной организации Луганской Народной Республики уверен, что украинские власти просто «наживаются на шахтерах Донбасса, которые вынужденно остались на территории подконтрольной Вооруженным силам Украины».

«Как мы видим, потребительская политика украинских властей в отношении угольных предприятий, ставящая на первый план получение максимальной прибыли и обогащение отдельных лиц, оставляет за бортом простых работников шахт. Функционирующие предприятия, дающие работу тысячам горняков, за три года новой «демократической» власти были доведены до края, а работники находятся на грани выживания», — отметил Курочкин.

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