Граждане РФ тоже хотят приносить присягу — Васильев

Москва, , 17:54 — REGNUM Межфракционная рабочая группа Госдумы по разработке текста присяги, принимаемой иностранцами при вступлении в гражданство РФ, получила много обращений с предложением распространить присягу и на граждан РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля, об этом сообщил вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев.

«Многие граждане России писали нам, говорили, что хотели бы тоже принимать присягу. Интересно, правда? То есть граждане хотят говорить о своей любви к своей Родине. Это замечательно. Граждане гордятся своей страной. Есть, над чем еще работать, что обсуждать», — сказал парламентарий в ходе брифинга.

Он обратил внимание на то, что в ходе работы над текстом присяги в рабочую группу приходило большое количество предложений людей, было более ста вариантов текста — любой желающий мог вынести на обсуждение свой текст присяги.

Госдума 19 июля приняла закон, которым вводится обязанность принесения присяги при получении гражданства РФ, а также определяются основания для его отзыва у осужденных за терроризм и экстремизм. В законе прописан текст присяги и оговаривается обязательность ее личного принесения для желающих стать гражданами РФ.

Присягать России будут с 18 лет. Устанавливается порядок осуществления присяги, сама присяга имеет юридический характер, принесение присяги будет проходить в торжественной обстановке. Сразу после принесения присяги будет выдаваться паспорт.

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