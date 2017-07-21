Кому выгоден союз с иракскими курдами в условиях близящегося референдума?

Москва, , 02:34 — REGNUM Независимость иракских курдов связана с надеждами Турции ослабить контроль Ирака над водными и нефтяными ресурсами северной части его территорий. Однако — что движет Анкарой — в случае, если Иракский Курдистан не будет протурецким, он станет проиранским. И тогда уже ослабнут позиции Турции (а также и США). Ситуацию анализирует обозреватель ИА REGNUM Саркис Цатурян.

Президент Ирана Хасан Рухани еще в марте сего года, открывая строительство железной дороги Тегеран — Сенендедж (Иракский Курдистан), открыто заявил о стратегическом интересе — создании транспортного коридора через Ирак и Сирию к Средиземному морю. Это делает союз Тегерана с иракскими и сирийскими курдами тем более актуальным.

Идея создания транспортного коридора Ирана через Сирию имеет шансы на воплощение (в союзе с Россией этот проект может быть реализован).

На каком фоне происходят эти события и насколько США контролируют ситуацию в регионе, читайте здесь: Тигр и Евфрат под Турцией: НАТО мешает России и Ирану встретиться в Латакии

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