«Ростех» назвал сроки поставок вертолетов Ка-226 в Индию

Жуковский, Московская область, , 17:15 — REGNUM Поставка в Индию боевых вертолетов Ка-226 начнется через два года с момента подписания контракта, заявил руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в кулуарах международного авиационно-космического МАКС-2017 в Жуковском, 20 июля сообщает Press Trust of India.

Чемезов заявил, что будущие поставки в Индию могут превысить первоначальную цифру в 200 вертолетов Ка-226.

«Мы должны поставить определенное количество боевых машин, большинство из которых будут произведены в Индии. В общей сложности Индия получит 200 вертолетов, однако эта цифра в будущем может быть увеличена», — заявил глава госкорпорации «Ростех».

В соглашении предусмотрено, что Индия приобретет как минимум «40 вертолетов, произведенных в России и еще 160 боевых машин, собранных в Индии», добавил Чемезов.

Напомним, ранее сообщалось, что из России в Индию поставят 60 вертолетов Ка-226, остальные 140 машин будут произведены в Индии. Контракт был подписан в декабре 2015 года.

Ожидается, что большинство вертолетов будут собирать в Бангалоре на производственном объекте Hindustan Aeronautics (HAL), где в настоящее время собирают истребители Су-30 МКИ.

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