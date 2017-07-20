Юрий Селиванов, , 17:03 — REGNUM

На правах «старожила» американо-украинских военно-морских учений «Си бриз», посещавшего их еще с середины 90-х годов, могу с полной уверенностью констатировать перенос географического центра тяжести этих маневров с юга и центра на юго-запад Украины.

В свое время эти учения стартовали в Крыму, что вполне соответствовало большому и никогда не ослабевавшему военно-стратегическому интересу американцев к этому полуострову.

Затем, когда массовые протесты местного населения сделали проведение крымского «Си бриза» источником постоянной социально-политической напряженности, их центр тяжести сместился в Николаевскую область, где основной этап военных игрищ развертывался на крупнейшем сухопутном полигоне «Широкий лан».

И вот теперь — новый этап. «Си бриз» стал преимущественно одесско-дунайским. Об этом вполне однозначно свидетельствует перечень основных учебно-боевых эпизодов, опубликованный в прохунтовской прессе:

«Многонациональные учения «Си Бриз-2017» вступили в активную фазу. Подразделения высадили два десанта на побережье, спасли условное судно в сложных погодных условиях и переправились через водную преграду… Украинские Миг-29 отрабатывали атаку на крейсер CG66 Hue City, а американцы в это время пытались построить противовоздушную оборону. Тактическая группа осуществляла патрулирование прибрежной зоны, а катера типа «Гюрза-М» охраняли низовья реки Дунай и проводили конвойные операции. В частности, «Аккерман» и «Бердянск» в районе острова Змеиный провели осмотр подозрительного судна. Вертолеты армейской авиации поддерживали с воздуха высадку десанта, а морские авиаторы отрабатывали посадку на ходу на фрегат «Гетман Сагайдачный». Десантно-штурмовые подразделения отработали переправу через Днестровский лиман, ширина которого в месте пересечения составила около 4500 метров. Для обеспечения высадки береговые подразделения блокировали незаконные вооруженные формирования. Украинские, турецкие и грузинские морпехи высадились с десантных кораблей. «Юрий Олефиренко» высаживал десант в Измаиле, а турецкий БДК NL214 — в районе села Николаевка».

Не нужно быть большим военным специалистом, чтобы понимать — десантные операции с высадкой на побережье условного противника и преодолением широких водных преград являются видами наступательных боевых действий. Равно как и розыгрыш авиационной атаки на американский крейсер не может быть ничем иным, как имитацией удара по кораблям российского Черноморского флота. Не менее любопытны и «конвойные операции» в устье Дуная, которые также имели место впервые и явно были призваны продемонстрировать важность этой водной артерии для обеспечения тыловой поддержки Украины со стороны НАТО.

«Легенда» любых военных учений всегда, так или иначе, привязана к реальной военно-политической обстановке и призвана сигнализировать об истинных намерениях их участников. В этом смысле нынешний «Си бриз» является откровенной антироссийской демонстрацией, призванной подкрепить пропаганду киевского режима о намерении «освободить» Крым и о якобы «полной солидарности» с Киевом его новоявленных натовских «братьев».

Собственно, основная цель этих милитаристских игрищ сводится именно к демонстрации и психологическому давлению. Потому что масштаб и качество привлеченных к ним сил, прежде всего киевских, четко указывает на то, что никакой реальной угрозы для России на приморском направлении они создать в принципе не могут. Несколько утлых десантных суденышек, способных высадить на берег пару танков и роту пехоты, и то — лишь в том маловероятном случае, если их не утопят по дороге, явно не тот «уровень угрозы», который может напугать Россию. Не говоря уже об украинских ВВС, на вооружении которых нет ничего похожего на новейшие образцы российских противокорабельных ракет.

Тем не менее во всей этой бутафории четко просматривается одна вполне реальная вещь. Киевская хунта и ее американские покровители явным образом наращивают свое военное присутствие в юго-западном регионе Украины, создавая здесь разностороннюю группировку войск, призванную обеспечить режиму надежный контроль над выходом к морю и портовой инфраструктуре страны при любом дальнейшем развитии геополитических событий. Уже сегодня Одесский регион стал на Украине центром военной активности, уступающим разве что Донбассу. Именно здесь был недавно открыт главный ракетный полигон ВСУ. Именно здесь реанимируется крупнейший военный аэродром бывшего СССР.

И, судя по всему, это только начало. Во всяком случае, интерес американского Пентагона к данному региону вполне обоснован. В тех приморских странах НАТО, где США также создают свои военные базы, например — в Румынии, или Болгарии, они вынуждены считаться с неким уровнем суверенитета своих официальных союзников и, с далеко не всегда совпадающими с американскими, интересами Евросоюза. Украина, в том числе ее приморская территория, находятся ныне в своего рода «серой зоне», если не «черной дыре», международно-правовых отношений, где Вашингтон может действовать так, как считает нужным и без оглядки на кого-либо. Полностью подконтрольная ему киевская хунта явно не в счет. А это открывает для него весьма заманчивую перспективу «ногою твердой стать при море» и быть в ныне труднодоступном для США Черноморском бассейне полновластным хозяином положения.