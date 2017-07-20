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Владимир Путин проводит в Йошкар-Оле совет по межнациональным отношениям

Политика

Президент проведет также встречу с врио главы Марий Эл Александром Евстифеевым

Владимир Путин проводит в Йошкар-Оле совет по межнациональным отношениям
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин посетил Национальный музей Марий Эл

Йошкар-Ола, 20 июля 2017, 16:51 — REGNUM  Владимир Путин 20 июля прибыл с рабочим визитом в Йошкар-Олу. В ходе рабочей поездки он посетил Национальный музей Республики Марий Эл имени Евсеева, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент осмотрел экспозицию, посвящённую традициям и верованиям марийского народа — одного из немногих в Европе, который сохранил традиционную религию, язычество. Музей основан в 1920 году и носит имя этнографа, фольклориста и педагога Тимофея Евсеевича Евсеева. Сегодня фонды музея насчитывают свыше 230 тысяч единиц хранения.

В настоящее время проходит заседание Совета по межнациональным отношениям, посвященное реализации на региональном и муниципальном уровнях Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе рабочей поездки Путин планирует встретиться с врио главы Марий Эл Александром Евстифеевым.

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