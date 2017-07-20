Президент Филиппин прибыл в захваченный боевиками город Марави

Манила, , 16:59 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте прибыл в захваченный исламистскими боевиками город Марави, 20 июля сообщает Agence France-Presse.

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Вертолет доставил Дутерте в военный штаб, расположенный вблизи захваченного города.

«Он проявил настоящую храбрость и продемонстрировал свою поддержку солдатам, сражающимся за освобождение Марави. Этот визит повысил боевой и моральных дух военнослужащих», — заявил представитель министерства обороны Филиппин подполковник Джо-Эр Эррера.

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Напомним, 23 мая на острове Минданао было введено военное положение, правительственные войска начали операцию по освобождению Марави от боевиков группировки «Мауте», связанной с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В настоящий момент погибли около 40 местных жителей, 90 военнослужащих и полицейских, ликвидированы более 380 боевиков.

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