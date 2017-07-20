Эдуард Лимонов, , 16:35 — REGNUM Заседание минской контактной группы по обмену пленными 18 июля, было, состоялось, но оно не получилось.

Представители народных республик Донбасса вместе с представителем Российской Федерации покинули переговоры. Должны были договориться о месте и времени обмена пленными, но не договорились. Почему не договорились?

Вот как объясняет почему, «источник», обильно цитируемый сейчас, присутствовавший на заседании:

«Киев захотел обсуждать обмен только с представителями России. Более того, несмотря на то, что списки для обмена были уже согласованы, Украина потребовала включить туда и крымских татар и украинцев, задержанных в РФ. Республики же к этому не имеют отношения и это не является предметом переговоров. Переговоры идут в формате Донбасс — Киев».

Не договорились.

Видимо не выдержав напряга, ведь минские договорённости простираются уже во временном пространстве без малого на три года, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Захарченко — мужик с синими глазами и яркими белками, под цвет тельняшки, выглядывающей у него в прорезь камуфляжной куртки, огласил свой проект «учреждения» (это его слово, он предлагает «учредить») республики Малороссия со столицей в Донецке.

Донецк в настоящее время есть столица ДНР. Якобы в Донецке уже состоялось заседание, на котором помимо главы ДНР присутствовали «представители» 18 областей Украины. Захарченко предлагает переписать под Донецк всю Украину и назвать это всё Малороссией.

В сущности предлагает назвать часть целым.

Там есть и детали.

«На три года» (я не понял: что, учредить на три года государство, а потом что, распустить?) «запретить (звучит, скорее, как воздержаться от возникновения оных) существование в Малороссии политических партий.

Вообще-то я тремя руками «за». Однако.

Проект слишком кабинетный, интеллектуальный трюк, на мой взгляд, чтобы быть продуктом произведенным человеком в тельняшке, выглядывающей в треугольник камуфляжной куртки. Скорее, продукт ума столичного, имеющего доступ к обширному количеству информации, плод труда кого-то вроде писателя Захара Прилепина, который с весны этого годы живёт и работает в Донецке. (Приветствую тебя дружески, Захар!)

Воздержаться от политических партий — это я полагаю, реверанс в сторону России, ведь истеблишмент российского государства не хотел бы, чтобы в соседнем государстве со столицей в Донецке вдруг ожили бы всякие зачахнувшие в РФ оппозиционные партии и партийки, чёрт их знает, вдруг они там расцветут.

Вставка о «партиях», опять же, изобличает человека, имеющего представление о фобиях управляющего класса России

Предполагаю, что Захарченко не очень уверен в жизнеспособности проекта вышедшего в мир под его именем, но Захарченко можно понять, ведь минские договорённости уже невыносимы.

Другими словами, у ДНР — «надоело и накипело», они уж не могут терпеть это состояние ни мира, не войны, но минских договорённостей.

Однако, чего вы хотели, друзья, это же «минские»!

Практически синоним слов «провальные», «неудачные», «безвыходные», «несправедливые», «обречённые», «проклятые». Следовало тщательно думать о том, на что шли, что именно подписывали. И поинтересоваться Историей. А там есть прецедент именно «минских договорённостей».

Ведь «минская группа» уже однажды существовала. Я имею в виду минскую группу ОБСЕ по Карабаху.

Создана она была для разрешения ситуации в Нагорно-Карабахской автономной области когда там, после референдума 10 декабря 1991 года, начались вооружённые столкновения. (Тогда азербайджанское меньшинство референдум бойкотировало). Началась, по сути, межэтническая войнам между армянами и азербайджанцами. Вот и была создана минская группа ОБСЕ: Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция, а также Армения и Азербайджан.

Результат.

Спустя четверть века там в Карабахе такая же «линия соприкосновения», как в Донбассе, и Карабах остаётся непризнанной и самопровозглашённой республикой.

То есть там минские не удались и провалились. И минские по Донбассу себя дискредитировали.

Такое впечатление, что словосочетание «минская группа» — ну, я бы назвал его несчастливым, — это синоним неудачных договорённостей, держащихся даже не на честном слове, но на словесных соплях.

Малороссия, дорогой господин Захарченко, не преуспеет, её судьба будет ничуть не лучше судьбы предыдущей интеллектуальной затеи, — Новороссии, которую было вызвали к жизни, а потом поматросили и забросили. Дело в том, что все эти древние образования, за пояснениями о сути которых следует лезть в интернет в Википедию, не имеют связи с живым Донбассом и живыми ополченцами и живым (увы!) и ещё как, Киевом.

Что делать?

Уйти от шатких исторических реминисценций, от призраков из Википедии, постараться внушить странам, у которых есть территориальные претензии к Украине (а это Польша, Румыния, Венгрия, Словакия и конечно же Россия) созвать их, заманить, добиться, чтоб приехали, в Донецк на общую конференцию. Председательствовать будет Захарченко.

По итогам конференции предъявить Украине ультиматум: возвращайте территории, не то мы…

Нет без войны, просто мы ваши географические соседи, и мы сможем сделать вашу жизнь на Украине НЕВЫНОСИМОЙ.

Трудно будет этого добиться? Ещё как трудно, придётся их отрывать от Европы. Но возможно. Иначе будете терпеть минское иго ещё лет сто.