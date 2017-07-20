Против украинского комбрига в ДНР возбуждено уголовное дело

Донецк, , 16:23 — REGNUM Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ Владимира Коколева, сообщил 20 июля представитель надзорного органа.

Следствием установлено, что 17 июля именно Коколев отдал приказ на обстрел западной окраины Донецка, то есть мирной территории поселка Старомихайловка. В результате погибла женщина 54 лет, а еще два человека были тяжело ранены. Были повреждены два дома и здание школы.

«Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» ч. 3 ст. 229 УК ДНР в отношении командира 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимира Коколева», — отметили в генпрокуратуре.

По предварительным данным криминалистов, которые работали на месте трагедии, при обстреле жилого квартала ВСУ применили мины образца стран НАТО. Фрагменты боеприпасов отправлены на дополнительную экспертизу.

Старомихайловка, поселок, который фактически примыкает к западу Донецка, один из самых многострадальных населенных пунктов Республики. За время войны из него уехало треть жителей, десятки были убиты или получили ранения. Самая западная часть поселка, по которому ВСУ ведут постоянный огонь со стороны Красногоровки (населенный пункт Марьинского района), практически стерт с лица земли.