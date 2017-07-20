СМИ: Несколько десятков сирийских солдат погибли к востоку от Дамаска

Дамаск, , 16:18 — REGNUM К востоку от Дамаска исламисты убили 28 солдат правительственной армии Сирии (САР) и военных формирований, поддерживающих президента САР Башара Асада, согласно заявлению Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), 20 июля сообщает Reuters.

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Большое количество военнослужащих, включая офицеров, были убиты или ранены, когда попытались продвинуться в анклав Восточной Гуты, подконтрольный исламистским боевика, говорится в заявлении SOHR.

В SOHR отметили, что число погибших может возрасти. В оборонном ведомстве САР не прокомментировали заявление о гибели военнослужащих.

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Напомним, в настоящий момент проводится операция по освобождению сирийского города Ракка — последнего крупного оплота террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионе после разгрома боевиков в иракском Мосуле. В операции, начавшейся 6 июня 2017 года, принимают участие Демократические силы Сирии, поддерживаемые Соединенными Штатами.

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