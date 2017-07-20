В Поморье появится новая агломерация

Архангельск, , 16:12 — REGNUM Правительство Архангельской области обдумывает вариант укрупнения двух городских округов — Котлас и Коряжма. Создание в регионе «южной агломерации» оптимизирует муниципальное управление и повысит качество социального обслуживания.

Разговор об изменении муниципальных образований в рамках создания южной агломерации зашёл на рабочей встрече главы региона Игоря Орлова с руководителями Котласа, Коряжмы и Котласского района.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, к Котласу могут присоединиться территории МО «Шипицынское» и «Приводинское», к Коряжме — МО «Сольвычегодское». Кроме того, между этими двумя городами планируется «поделить» территорию МО «Черемушское».

Создание агломерации оптимизирует систему управления территориями и позволит решить комплекс существующих проблем, таких как дублирование управленческих функций и большое количество административных барьеров. Кроме того, это поможет выстроить единую систему управления жилищно-коммунальным хозяйством.

По словам губернатора Игоря Орлова, жители сельских населенных пунктов сохранят права на все меры социальной поддержки, которыми они пользуются на данный момент. Проект поручено обсудить с местными депутатами, экспертами и представителями общественности и представить свои предложения по формированию новой агломерации.