Меркель: Пересмотр политики ФРГ в отношении Турции необходим

Берлин, , 16:05 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала введение в отношении Турции ряда мер, обусловленных текущей ситуацией в отношениях между странами. Об этом в своем микроблоге сообщил 20 июля официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Представленные главой МИД ФРГ меры в отношении Турции ввиду сложившейся ситуации необходимы и обязательны», — процитировал Зайберт в Twitter федерального канцлера.

Ранее 20 июля глава МИД Германииобъявил о намерении пересмотреть в отношении Анкары экономическую политику, а также кредитные и инвестиционные программы. Это произошло на фоне ареста в Турции представителей правозащитной организации Amnesty International.

Кроме того, МИД ужесточил рекомендации для немецких граждан, отправляющихся в Турцию.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля турецкий суд арестовал руководителя местного отделения Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых членов правозащитной организации, среди которых — гражданин ФРГ Петер Штойдтнер. Внешнеполитическое ведомство Германии потребовало немедленно предоставить Штойдтнеру свободу. В этой связи в МИД ФРГ был вызван турецкий посол.

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