Гройсман: «Зарплаты чиновников Кабмина Украины будет финансировать ЕС»

Киев, , 15:56 — REGNUM Евросоюз будет финансировать выплату зарплат новым чиновникам правительства Украины. Об этом 20 июля заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на форуме «Децентрализация — основа формирования новой системы управления и местного развития» в Тернопольской области, передает ИА REGNUM.

«В мае 2017 года мы начали масштабную реформу правительства. Сейчас будут реформированы 10 министерств и секретариат Кабмина. Мы объявили набор 1 тыс новых кадров. Это новые кадры, которые придут при помощи Евросоюза на новую зарплату, на новых условиях отбора. Т. е. мы с одной стороны решаем проблему текущего характера, но с другой стороны мы формируем стратегические решения, которые позволят нам быть эффективными и самое главное — поднять качество государственного управления и качество управления на местном уровне», — сказал Гройсман.

Он сообщил, что страна не может быть сильной в условиях централизации власти.

«Три года децентрализации — это период, когда можно подбивать определенные итоги. Сегодня нас объединяет идея сильной, экономически развитой, богатой Украины. Без успешного развития местного самоуправления, местной инициативы невозможно построить успешное государство. Никогда централизированная страна не будет успешной, потому что централизированная система угнетает инициативу, которая должна рождаться снизу… За этот период времени мы накопили собственный опыт и поняли как должна формироваться система децентрализации власти», — рассказал Гройсман.

По его словам, за два года на Украине местные бюджеты выросли на 100 млрд грн (3,84 млрд долл).

«Мы сегодня создали инструменты для объединения территориальных общин, мы создали финансовые и налоговые возможности для развития общин. Только одна цифра — по сравнению с 2014 годом в 2016 году местные бюджеты выросли на 100 млрд грн. Это ресурсы, которые автоматически перераспределяются вниз, ресурсы, которые требуют разумного инвестирования для того, чтобы менять качество жизни людей на местах. Я глубоко убежден в том, что это только начало. Но уже сегодня можно сказать, несмотря на трудности, мы делаем успехи… В апреле 2014 года я запускал эту реформу», — напомнил Гройсман.

Он проинформировал, что в 2017 году на Украине число объединенных общин превысит 500.

«Сегодня более 400 общин, и в этом году их будет более 500. Они уже объединились, формируют бездотационные бюджеты, выходят на прямые отношения с центральным бюджетом. Это дает возможность четко и эффективно решать задачи. Я бы определил пять приоритетов, которые стоят на будущее: 1. нам надо завершать процесс объединения территориальных общин… У нас за десятки лет села исчезали, потому что они не были самодостаточными единицами… 2. На субрегиональном уровне нам надо отработать модель… В третьих, давайте договоримся, что будем вместе делать секторальные реформы. Вам нужно качественное образование? Нужно. Начиная от дошкольного и заканчивая высшими заведениями. Мы должны построить полноценную систему подготовки украинцев к новым реалиям», — призвал Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на Украине местные объединенные общины впервые с 1991 года начали за свой счет строить школы, дороги и больницы. В результате децентрализации местные власти получили больший финансовый ресурс и полномочия.